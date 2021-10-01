Собянин рассказал о реализации программы “Мой район” в Новой Москве

В рамках столичной программы “Мой район” власти активно проводят благоустройство в ТиНАО. С момента присоединения территорий в Новой Москве обновлено уже 80 парков, скверов и других важных для горожан объектов. В 2021 году было реализовано несколько крупных проектов. Об этом в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В поселке Марьино уже завершили первый этап комплексного благоустройства. Там привели в порядок зону отдыха, проложили новые дорожки, установили скамейки и освещение. Пешеходный мост через Юрьев ручей также отремонтировали.

В зеленой зоне высадили 1250 различных деревьев и кустарников. Для детей открыли четыре площадки. Жители постарше могут потренироваться на новых тренажерах или поиграть в футбол. Второй этап благоустройства начнется в следующем году и охватит жилой комплекс “Спортивный квартал”.

Новая зона отдыха появилась в Щербинке. В сквере на Спортивной улице высадили свыше 900 деревьев и кустарников. Для детей оборудовали игровые площадки. У владельцев собак появилось территория для выгула питомцев.

Работы ведутся и впоселке Шишкин Лес. Власти благоустраивают пустырь рядом с жилой высоткой, которую сейчас заселяют по программе реновации. Там уже оборудовали зону отдыха, спортивные площадки и велодорожки.

“Новоселы получили комфортное пространство с сотнями новых деревьев, скамейками и полянками для барбекю”, – отметил Собянин.

Еще одна рекреационная зона скоро появится в Троицке, на правом берегу Десны. Проект по благоустройству реализуют в два этапа. Там уже отремонтировали дорожки и спуск к реке. Для молодежи открыли скейт-парк.

В поселении Роговское мэрия строит новый детский парк развлечений. На этом месте оборудуют аттракционы и установят беседки. Ландшафтные композиции украсят сказочные деревянные скульптуры. Проект будет завершен в 2022 году.

“По уровню благоустройства Новая Москва стремительно догоняет историческую территорию города. В этом и состоит цель программы “Мой район” – обеспечить качественную среду для каждого жителя Москвы”, – заключил Собянин.