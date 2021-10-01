Polskie Radio – тесная связь Москвы и Минска вынуждает Польшу пересмотреть систему нацбезопасности

Польше следует как можно быстрее перестроить систему национальной безопасности, чтобы суметь предотвратить возможную эскалацию конфликта ввиду всё более активного сотрудничества РФ и Белоруссии, уверен глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох. С ним согласен министр обороны страны Веслав Кукула: по мнению генерала, существующее сегодня разделение на мир, кризис и войну устарело и не соответствует современным условиям, пишет Polskie Radio.



Reuters

«Укрепление сотрудничества между Россией и Белоруссией, ситуация в самой Белоруссии и пандемия должны нас побудить к тому, чтобы мы как можно быстрее начали работу по модификации системы национальной безопасности <…>, более того, это чревато возможной эскалацией конфликта и нежелательными для нас событиями», — заявил в среду в ходе конференции Defence24 Day в Варшаве глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

По его словам, у Бюро национальной безопасности есть постоянная связь с Министерством обороны страны и Генеральным штабом. Он подчеркнул значение не только международного давления, но и собственных возможностей Польши. Недавно состоявшиеся белорусско-российские учения «Запад», по его мнению, это не просто военные учения, ведь в них принимают участие все государственные структуры. Более того, он рассказал, что Польша начала проводить похожие учения, которые выходят исключительно за рамки военных, рассказывает Polskie Radio.

В связи с происходящими событиями и застойным периодом, вызванным пандемией, Павел Солох призывает ускорить работу по реконструкции системы государственной безопасности. Она должна коснуться прежде всего изменений в системе командования и восстановления штабов различных видов вооружённых сил.

Командующий войсками территориальной обороны Польши генерал Веслав Кукула, в свою очередь, обратил внимание на то, что существующее сегодня разделение на мир, кризис и войну устарело. Оно не соответствует современным условиям, которые требуют новых определений отношений между государствами. «Разделение на мир, кризис и войну становится всё более серьёзной проблемой. Оно сегодня не несёт никакой функции, оно не отвечает реалиям конфликтов нового поколения и временам, в которых мы живём», — констатировал он. Военный призвал перестать следовать делению на чёрное и белое в отношении правового статуса. «Мы должны учитывать цивилизационные изменения в плане формы управления конфликтами — конфликты серой зоны, гибридные конфликты не подлежат классификации», — добавил он.

Кукула подчёркивает, что в киберпространстве нет состояния войны или кризиса, там имеет место жёсткая конкуренция между государствами, поэтому необходимо иметь возможность моделировать определённые действия, в том числе наступательные, именно в мирный период. Такие практики смогут предотвратить эскалацию действий на определённых направлениях, в том числе на польско-белорусской границе. «Сегодня, однако, для осуществления определённых наступательных действий необходимо состояние войны», — резюмировал польский генерал.