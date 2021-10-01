 

Врачи рассказали о новой опасности коронавируса

01.10.2021, 9:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКоронавирус при взаимодействии с гриппом и, возможно, другими менее опасными вирусами может изменять иммунную систему и привести к более тяжелому течению ранее легкого инфекционного заболевания, сообщил заместитель гендиректора по научной работе центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Агафонов.

Последние данные показывают, что в 2020 году коронавирус практически вытеснил грипп, но появились микст-инфекции, такие как коксаки, микс-инфекция с метапневмовирусом и многими другими вирусами. То есть происходит совместная заболеваемость коронавирусом и другими инфекциями.

«Мы исследуем влияние вирусов на взаимную патогенность. Нашли интересные факты, касающиеся совместного размножения, например, вируса гриппа и коронавируса SARS-CoV-2. Мы это промоделировали на лабораторных животных, но, скорее всего, можно допустить такой вариант развития событий, при котором человек, встретившись с коронавирусом и гриппом, может более тяжело переболеть гриппом», – передает РИА Новости слова Агафонова.

Исследования «Вектора» показали, что размножение гриппа в лабораторных животных при сочетанной коронавирусной инфекции происходит в больших количествах.

«Это значит, что коронавирус может каким-то образом изменять иммунную систему и позволять вирусу гриппа размножаться в больших количествах. Это опасный симптом, потому что мы знаем, что коронавирус размножается и миксирует с другими вирусами. Возможно, что те вирусы, которые у нас вызывали легкие заболевания, под действием коронавируса и под его влиянием на иммунную систему человека могут изменить ход течения даже известных для нас вирусов, которыми мы раньше либо переболевали на ходу, либо вообще не замечали их», – сказал Агафонов.

Напомним, в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова завила о наступлении сложного периода в стране в связи с подъемом заболеваемости COVID-19 и призвала соблюдать ограничительные меры.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.05 / “Бубба, старший брат”. Принц Гарри и его жена Меган опубликовали семейные фото, посвященные сыну Арчи

11.05 / Путин оценил идею развития авиаузла в Красноярске

26.11 / Замглавы ОПУ: Год, который Зеленский отводил себе для завершения войны на Донбассе, закончился

07.05 / ЕР организовала в соцсетях челлендж «География подвига»

10.07 / Отворачиваясь от союзников, Трамп теряет позиции США в Азии

04.04 / “Свобода” не признает победу Вирастюка на довыборах в Раду – Тягнибок

30.03 / Путин наградил орденом Мужества спасшую советских узников концлагеря гражданку Австрии

28.04 / В Одессе оборвался лифт с полицейскими и понятыми. Восемь человек – в больнице

16.06 / Найден самый древний бассейн

27.09 / “Нашли признаки повреждения почек”. Отдыхающую в оккупированном Крыму 62-летнюю Гузееву госпитализировали – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика