Цена газа в Европе побила исторический рекорд

Цена на газ в Европе на открытии торгов 1 октября вновь побила исторический рекорд и почти достигла 1200 долларов за 1 тыс. кубометров, следует из данных биржи ICE.

Ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах на открытии торгов 1 октября впервые достиг 100 евро за МВт ч или 1199,44 доллара за 1 тыс. куб. м (исходя из актуального обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч), передает ТАСС.

Одной из причин такого резкого роста могло стать падение прокачки газа по газопроводу «Ямал – Европа» почти в три раза утром, которое ускорилось в 4,3 раза, до около 0,5 млн куб. м в час (2,2 млн куб. м в час накануне).

Это, в свою очередь, могло произойти из-за того, что в четверг не были выкуплены мощности по контрактам «на день вперед» на 1 октября по поставкам газа по «Ямал – Европа».

Напомним, в четверг, 30 сентября, цена газа в Европе превысила 1150 долларов за 1 тыс. кубометров.