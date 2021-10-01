Цена газа в Европе побила исторический рекорд
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Цена на газ в Европе на открытии торгов 1 октября вновь побила исторический рекорд и почти достигла 1200 долларов за 1 тыс. кубометров, следует из данных биржи ICE.
Ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах на открытии торгов 1 октября впервые достиг 100 евро за МВт ч или 1199,44 доллара за 1 тыс. куб. м (исходя из актуального обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч), передает ТАСС.
Одной из причин такого резкого роста могло стать падение прокачки газа по газопроводу «Ямал – Европа» почти в три раза утром, которое ускорилось в 4,3 раза, до около 0,5 млн куб. м в час (2,2 млн куб. м в час накануне).
Это, в свою очередь, могло произойти из-за того, что в четверг не были выкуплены мощности по контрактам «на день вперед» на 1 октября по поставкам газа по «Ямал – Европа».
Напомним, в четверг, 30 сентября, цена газа в Европе превысила 1150 долларов за 1 тыс. кубометров.
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