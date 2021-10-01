 

ФСБ предотвратила теракт в Черкесске

01.10.2021, 9:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинФСБ предотвратила в Карачаево-Черкесии теракт, который готовил местный житель по указанию боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности в городе Черкесске Карачаево-Черкесской Республики предотвращен террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных органов. Задержан осуществлявший его подготовку по указанию боевиков МТО «Исламское государство» житель Кабардино-Балкарской Республики, 2001 года рождения», – передает ТАСС сообщение ЦОС.

У подозреваемого изъяли компоненты и инструменты для изготовления самодельного взрывного устройства, а в мобильном телефоне задержанного обнаружили переписку с членами террористических структур, изобличающую его преступные намерения.

«В ходе следственных действии задержанный дал признательные показания», – сообщили в ФСБ. – В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 («Приготовление к теракту») и ч. 2 ст. 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

Ранее в Кисловодске задержали семерых исламистов за подготовку теракта в здании полиции.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.06 / Ученые США допустили распространение COVID из научного центра в Китае

06.09 / Производитель раскроет информацию о новом смартфоне Realme 9

21.06 / Новая Зеландия включила трансгендера в состав сборной на Олимпиаду

05.11 / Спорт: РФ предлагают сомнительный чемпионат по футболу

08.12 / Компания LG предлагает двери из прозрачных OLED-дисплеев

22.10 / Макрон попросил Путина о помощи в борьбе с терроризмом

10.03 / “Я не понимала, почему мы не можем жить отдельно”. Санина рассказала о конфликтах с мужем

25.07 / BMW сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе в Москве

28.09 / ПАСЕ выбрала судью от России в ЕСПЧ, раньше комитет отклонял российских кандидатов

16.04 / Онлайн-дискуссия “Эскалация действий России и поддержка Украины со стороны Запада”. Трансляция

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика