ФСБ предотвратила теракт в Черкесске

ФСБ предотвратила в Карачаево-Черкесии теракт, который готовил местный житель по указанию боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности в городе Черкесске Карачаево-Черкесской Республики предотвращен террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных органов. Задержан осуществлявший его подготовку по указанию боевиков МТО «Исламское государство» житель Кабардино-Балкарской Республики, 2001 года рождения», – передает ТАСС сообщение ЦОС.

У подозреваемого изъяли компоненты и инструменты для изготовления самодельного взрывного устройства, а в мобильном телефоне задержанного обнаружили переписку с членами террористических структур, изобличающую его преступные намерения.

«В ходе следственных действии задержанный дал признательные показания», – сообщили в ФСБ. – В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 («Приготовление к теракту») и ч. 2 ст. 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

Ранее в Кисловодске задержали семерых исламистов за подготовку теракта в здании полиции.