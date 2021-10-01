 

Вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и РФ о газе

01.10.2021, 8:41, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссийский газ в рамках долгосрочного контракта будет поступать в Венгрию в обход Украины. Киев ранее счел подобную сделку ударом по украинско-венгерским отношениям.

С 1 октября в Венгрию начнет поступать российский газ по долгосрочному соглашению между Газпромом и венгерской энергетической компанией MVM. Получать его Венгрия будет через «Турецкий поток» и газопроводы Юго-Восточной Европы, передает РБК.

Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным».

Экс-депутат Верховной рады Тарас Чорновол заявил, что реакция Будапешта на недовольство Киева контрактом на поставки газа из РФ в Венгрию является «наглостью».  

В Еврокомиссии заявили, что Будапешту следует оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить ЕК выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт.



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