 

СБУ заявила о разоблачении схемы, позволившей похитить миллионы на ремонте дорог

01.10.2021, 8:41, Новости дня
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“Установлено, что руководители двух коммерческих структур наладили механизм присвоения бюджетных денег, предусмотренных на капитальный ремонт местных дорог. Противоправная деятельность злоумышленников нанесла государству ущерб в размере более 3 млн грн”, – сказано в сообщении.

По данным следствия, подрядчики заключили с представителями нескольких органов местного самоуправления договоры на реконструкцию дорог в регионах.

Однако коммерсанты выполнили соответствующие работы не в полном объеме и с нарушением государственных строительных норм, а полученную “разницу” вывели в тень, утверждают в СБУ. Для этого участники сделок вносили недостоверные сведения в отчетную документацию.

Фото: ssu.gov.ua

По материалам СБУ руководителям двух подрядных структур сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах), ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщается, следствие продолжается для привлечения к ответственности других причастных.

Контекст:

Согласно проекту госбюджета, в 2022 году в Украине на развитие дорожной инфраструктуры планируют направить 124,1 млрд грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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