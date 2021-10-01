Российские игристые вина победили импортные в исследовании Роскачества

Роскачество провело сравнительное исследование игристых вин и пришло к выводу, что российские превосходят зарубежные аналоги, говорится в сообщении организации.

«Роскачество опровергло один из самых распространенных среди российских потребителей мифов – импортное вино априори качественно, а отечественное ему серьезно уступает, хотя и привлекательней по цене», – передает ТАСС сообщение Роскачество.

Как пояснили в организации, дегустаторы сравнивали вина вслепую, не зная, в каком бокале российское вино, а где – импортное. Каждое вино оценивалось по 12 параметрам, все образцы были куплены в обычной рознице, и только в ценовой категории до 1 тыс. рублей или немногим выше.

Чтобы сравнение было корректным, оценки вин, выставленные авторитетными сомелье, а также розничные цены на вина сопоставлялись в нескольких наиболее популярных категориях. В каждой категории вину, получившему наиболее высокий рейтинг экспертов, присваивался 1 балл, если же у лидера была еще и более низкая цена – еще один призовой балл. Итого сборная игристых вин РФ или мира могли набрать максимум 10 призовых очков каждая.

Как пояснили эксперты, лучший импортный брют сделан в Италии. Однако лучший брют из РФ имеет рейтинг выше на несколько десятых балла – 4,16 и стоит на 200 рублей дешевле: 389 против 589 рублей. Лучшее белое полусладкое игристое вино из мускатных сортов винограда, по версии Винного гида России-2020, также делают в Крыму. Наконец, лучшее игристое розовое вино также в России, уверены эксперты.

Говоря о результатах проверки красного вина, в Роскачестве отметили, что итальянская продукция заработала балл за цену, а российская – за качество. В категории игристого вина одно из самых массовых в этой категории зарубежных вин оказалось дешевле российского, но уступило по качеству, набрав 4 балла ровно. «Со счетом 6:2 в упорной борьбе побеждает сборная виноделов России. Представление о российских игристых, как о напитках заведомо более низкого качества, оказалось мифом», – заключили в Роскачестве.

Ранее Роскачество обнаружило недостатки в ряде иностранных вин.