Выездное заседание фракции “Слуга народа”. Нардепы отправились в Трускавец на поезде, из-за них журналистов пересаживали в другой вагон

Сколько парламентариев избрали такой вид транспорта, в материале не уточняется, корреспондент издания Анна Стешенко заметила на вокзале Алексея Жмеренецкого, Елизавету Богуцкую, Евгения Брагаря.

Как отметила Стешенко в Facebook, она и журналист “Цензор.НЕТ” Ольга Москалюк купили билеты на тот же поезд и попали в один вагон с представителями монобольшинства. По словам Стешенко, у двух нардепов были куплены билеты на их места, фамилии парламентариев журналистка не назвала.

Журналисток пересадили в другой вагон в связи с “организованной групповой поездкой”, уточняет “Цензор.НЕТ”. Проинформировал об этом корреспонденток начальник поезда, который, как пишет Стешенко, “дрожащими руками” показал телеграмму о пересадке пассажиров “в связи с ОГП”.

“Бедный начальник поезда перепутал на нервах: “В связи с поездкой ОПГ”. Мы смеялись. ОПГ, так ОПГ! Долго извинялся, хотя ведь он тут точно ни при чем. В итоге нас переселили в соседний вагон с “простыми смертными”, – добавила она.

По оценке журналистки, вагон у нардепов лучше.

“Постель заранее заправлена. Один из видных нардепов [от] “Слуги” (из Одессы, фамилию называть не буду, но кому надо, тот сразу поймет) пошутил, осматривая вагон: “Ты ж представляешь! Сколько они его мыли перед нами?” – добавила Стешенко.

https://www.facebook.com/annasteshenko/posts/4294461837315704

Контекст:

Стратегическое заседание фракции “Слуга народа” пройдет 1–2 октября в пятизвездочном отеле Rixos-Prykarpattya в Трускавце.

Ожидается, что там с нардепами проведет встречу президент Украины Владимир Зеленский.

Спикер фракции Юлия Палийчук сообщала, что в Трускавце нардепы проведут “не партийный съезд, не обучение нардепов, а рабочее совещание”. Глава партии “Слуга народа”, первый замглавы парламентской фракции Александр Корниенко назвал мероприятие “Большой фракцией”. По его словам, там нардепам расскажут о плане трансформации страны, который Зеленский представил во время визита в США в начале сентября.

Завершить заседание планируют гала-ужином, где диджеем будет глава фракции Давид Арахамия.

В заседании могут принять участие генеральный прокурор Ирина Венедиктова и руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов, сообщал Корниенко. Арахамия говорил, что среди приглашенных есть первый спикер парламента Руслан Стефанчук, но нет председателя Рады Дмитрия Разумкова, у которого возник конфликт с партией.

Перед съездом Арахамия инициировал сбор подписей об отзыве главы парламента. Разумков тогда пожелал нардепам “продуктивной работы в Трускавце”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—