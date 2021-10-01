 

Выездное заседание фракции “Слуга народа”. Нардепы отправились в Трускавец на поезде, из-за них журналистов пересаживали в другой вагон

01.10.2021, 8:41, Новости дня
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Сколько парламентариев избрали такой вид транспорта, в материале не уточняется, корреспондент издания Анна Стешенко заметила на вокзале Алексея Жмеренецкого, Елизавету Богуцкую, Евгения Брагаря. 

Как отметила Стешенко в Facebook, она и журналист “Цензор.НЕТ” Ольга Москалюк купили билеты на тот же поезд и попали в один вагон с представителями монобольшинства. По словам Стешенко, у двух нардепов были куплены билеты на их места, фамилии парламентариев журналистка не назвала. 

Журналисток пересадили в другой вагон в связи с “организованной групповой поездкой”, уточняет “Цензор.НЕТ”. Проинформировал об этом корреспонденток начальник поезда, который, как пишет Стешенко, “дрожащими руками” показал телеграмму о пересадке пассажиров “в связи с ОГП”. 

“Бедный начальник поезда перепутал на нервах: “В связи с поездкой ОПГ”. Мы смеялись. ОПГ, так ОПГ! Долго извинялся, хотя ведь он тут точно ни при чем. В итоге нас переселили в соседний вагон с “простыми смертными”, – добавила она. 

По оценке журналистки, вагон у нардепов лучше. 

“Постель заранее заправлена. Один из видных нардепов [от] “Слуги” (из Одессы, фамилию называть не буду, но кому надо, тот сразу поймет) пошутил, осматривая вагон: “Ты ж представляешь! Сколько они его мыли перед нами?” – добавила Стешенко. 

https://www.facebook.com/annasteshenko/posts/4294461837315704

Контекст:

Стратегическое заседание фракции “Слуга народа” пройдет 1–2 октября в пятизвездочном отеле Rixos-Prykarpattya в Трускавце.

Ожидается, что там с нардепами проведет встречу президент Украины Владимир Зеленский. 

Спикер фракции Юлия Палийчук сообщала, что в Трускавце нардепы проведут “не партийный съезд, не обучение нардепов, а рабочее совещание”. Глава партии “Слуга народа”, первый замглавы парламентской фракции Александр Корниенко назвал мероприятие “Большой фракцией”. По его словам, там нардепам расскажут о плане трансформации страны, который Зеленский представил во время визита в США в начале сентября. 

Завершить заседание планируют гала-ужином, где диджеем будет глава фракции Давид Арахамия.

В заседании могут принять участие генеральный прокурор Ирина Венедиктова и руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов, сообщал Корниенко. Арахамия говорил, что среди приглашенных есть первый спикер парламента Руслан Стефанчук, но нет председателя Рады Дмитрия Разумкова, у которого возник конфликт с партией.  

Перед съездом Арахамия инициировал сбор подписей об отзыве главы парламента. Разумков тогда пожелал нардепам “продуктивной работы в Трускавце”. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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