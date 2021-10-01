Мнения: Стена на границе Белоруссии и Польши – только начало

Сообщения с польско-белорусской границы в последние недели напоминают сводку из зоны боевых действий: «Четыре мигранта умерли от истощения и переохлаждения», «Трёх мигрантов, тонущих в приграничном болоте, удалось спасти», «Во вторник пограничная служба Польши зафиксировала 473 попытки нелегального пересечения границы со стороны Белоруссии, а с начала августа – более 9 тысяч таких попыток», «Чрезвычайное положение в 183 приграничных населённых пунктах может быть продлено еще на два месяца»…

Сообщения с польско-белорусской границы в последние недели напоминают сводку из зоны боевых действий: «Четыре мигранта умерли от истощения и переохлаждения», «Трёх мигрантов, тонущих в приграничном болоте, удалось спасти», «Во вторник пограничная служба Польши зафиксировала 473 попытки нелегального пересечения границы со стороны Белоруссии, а с начала августа – более 9 тысяч таких попыток», «Чрезвычайное положение в 183 приграничных населённых пунктах может быть продлено еще на два месяца»…

При этом не обходится и без разного рода скандалов. Так, на пресс-конференции главы МВД Польши Мариуша Каминьского и министра обороны этой страны Мариуша Блащака 27 сентября были обнародованы фото, будто бы найденные в телефонах задержанных нарушителей границы. Среди них были не только изображения бородатых мужчин с оружием, но картинки явно педофильского характера, а также фото мужчины, занимающегося сексом с домашним животным. Всё это демонстрировалось под комментарии в стиле «посмотрите, кто рвётся в Польшу».

Польский государственный телеканал TVP опубликовал эти фото в материале под заголовком «Изнасиловал корову, хотел попасть в Польшу? Подробности о так называемых мигрантах на границе». Правда, на следующий день оказалось, что на картинке не корова, а кобыла, и фото не новое, а скриншот порнофильма конца 1980-х, но это лишь подлило масла в огонь. Известный польский адвокат Роман Гертых, вице-премьер в правительстве Ярослава Качиньского в 2006-2007 годах, обвинил польские власти в разжигании ненависти и распространении порнографии. По его словам, за это может грозить до 12 лет тюрьмы – естественно, только после прихода к власти оппозиции, которую ныне поддерживает Гертых.

С другой стороны, в правящей партии «Право и Справедливость» уверены, что большинство поляков поддерживает демонстративно жёсткую борьбу властей с нелегальными мигрантами. Так, представителей гуманитарных организаций, которые пробуют помочь застрявшим на границе выходцам из стран Ближнего Востока, пограничная служба задерживает как «лиц, содействующих организованному нелегальному пересечению границы». Только 28 сентября таких было пятеро (гражданин Ирака, получивший статус беженца в Германии, двое сирийцев с видами на жительство в ФРГ, и по одному гражданину Украины и Польши), а с начала сентября задержано 116 подобных активистов.

Естественно, не обошлось без обвинений в адрес России. Так, министр-координатор спецслужб Польши Станислав Жарын 28 сентября заявил, что 20% задержанных в последние недели на польско-белорусской границе нелегальных мигрантов имели «связи на территории Российской Федерации». В тот же день Правительственный центр безопасности Польши, который обычно предупреждает о надвигающихся природных катаклизмах, стал рассылать в приграничной зоне смс на английском языке следующего содержания: «Польская граница закрыта. Белорусские власти вам лгут. Возвращайтесь в Минск! Не берите никаких медикаментов от белорусских военнослужащих». В сообщении была также ссылка на сайд польского МВД, где подобная информация была изложена более обширно, причём не только на английском, но также на польском, французском, арабском и русском языках.

При этом Варшава продолжает обвинять Минск в содействии нелегальной миграции, – хотя, как оказалось, продукция белорусских компаний используется при строительстве стены на польско-белорусской границе – в частности, речь идёт об ОАО «ФанДОК» из Бобруйска. В самом строительстве стены не видят ничего плохого и в Брюсселе, однако пытаются использовать ситуацию в своих целях. Так, 30 сентября в ходе визита в Варшаву еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон планируется обсудить возможность отправки на польско-белорусскую границу экспертов Frontex (службы по охране внешних границ ЕС), о чём Йоханссон сообщила накануне. Хотя формально это связано с заботой о судьбе мигрантов, на самом деле в Брюсселе опасаются возникновения «польского транзита» с Ближнего Востока через Белоруссию и Польшу – в Германию и другие страны Западной Европы.

Но «старая Европа» хочет огородиться не только от нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, но и от граждан государств, которым много лет обещают «европейскую перспективу». Именно 29 сентября со ссылкой на внутренний документ ЕС появилась информация о том, что ряд стран Евросоюза (в первую очередь Германия, Франция и Италия) предложили отменить безвизовый режим для Украины, Молдавии, Грузии и стран Западных Балкан. Формальный повод – выходцы оттуда пользуются безвизом, чтобы незаконно проживать в ЕС, и массово подают ходатайства об убежище.

Таким образом, мы присутствуем при окончательной смерти ЕС как проекта, который был призван, в частности, обеспечить свободу перемещения в Европе и либерализацию въезда в неё. Конечно, проблемы с этим начались задолго до кризиса на польско-белорусской границе, и даже до пандемии коронавируса. С начала 2020 года Брюссель начал готовиться к ужесточению паспортного контроля с Великобританией, которая формально вышла из ЕС в феврале 2020-го, а фактически – с января 2021-го. Несмотря на то, что ныне в Великобритании уровень вакцинации против COVID-19 выше, чем в большинстве стран Евросоюза, на централизованном уровне британские «ковид-паспорта» в ЕС не принимаются. Но и в тех странах, где их признают, пройти паспортный контроль британцам куда сложнее, чем тем же гражданам Швейцарии, которая в ЕС никогда не была.

О «выборочном безвизе» для граждан Украины, электронный «ковид-паспорт» которой признан в ЕС, и вовсе говорить не приходится. Скажем, в Польшу даже вакцинированный украинец может попасть лишь в случае, если подтвердит необходимость поездки, – как правило, речь идёт о гастарбайтерах. При этом шеф польской пограничной службы генерал Томаш Прага заявил 28 сентября, что его ведомство внимательно следит за ситуацией на польско-украинской границе, – поскольку с украинской стороны «уровень коррупции остается высоким». Так что в Польше никто особо не удивится, если следующим шагом её властей будет закрытие ещё и границы с Украиной и введение чрезвычайного положения в приграничных с этой страной местностях.

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