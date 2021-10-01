 

Саакашвили заявил, что он уже в Грузии

01.10.2021, 8:18, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЭкс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили, обещавший прибыть в ГРузию 2 октября на местные выборы, сообщил в соцсетях, что он уже на родине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Доброе утро, Грузия, уже здесь, спустя 8 лет», – написал он.

Официального подтверждения этому нет.

По прибытии Саакашвили обещали арестовать.

Ранее в Грузии высмеяли Саакашвили за намерение прибыть под защитой матери.



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