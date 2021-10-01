Саакашвили заявил, что он уже в Грузии
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Экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили, обещавший прибыть в ГРузию 2 октября на местные выборы, сообщил в соцсетях, что он уже на родине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Доброе утро, Грузия, уже здесь, спустя 8 лет», – написал он.
Официального подтверждения этому нет.
По прибытии Саакашвили обещали арестовать.
Ранее в Грузии высмеяли Саакашвили за намерение прибыть под защитой матери.
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