Саакашвили заявил, что он уже в Грузии

Экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили, обещавший прибыть в ГРузию 2 октября на местные выборы, сообщил в соцсетях, что он уже на родине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Доброе утро, Грузия, уже здесь, спустя 8 лет», – написал он.

Официального подтверждения этому нет.

По прибытии Саакашвили обещали арестовать.

Ранее в Грузии высмеяли Саакашвили за намерение прибыть под защитой матери.