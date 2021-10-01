Поджигателя дома правительства начали искать в Мурманске

Начались поиски человека, который, предположительно, бросил бутылки с зажигательной смесью в здание правительства Мурманской области и скрылся, рассказали в пресс-службе Росгвардии.

«В Мурманске экипажи Росгвардии переведены на усиленный режим несения службы, около здания правительства области выставлены наряды вневедомственной охраны. Росгвардейцы ориентированы на поиск и задержание возможного поджигателя», – передает РИА Новости сообщение ведомства.

По информации источника в правительстве региона, неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в двери второго подъезда здания правительства региона. Там располагаются кабинет губернатора, зал заседаний и другие помещения.