 

Поджигателя дома правительства начали искать в Мурманске

01.10.2021, 8:18, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНачались поиски человека, который, предположительно, бросил бутылки с зажигательной смесью в здание правительства Мурманской области и скрылся, рассказали в пресс-службе Росгвардии.

 «В Мурманске экипажи Росгвардии переведены на усиленный режим несения службы, около здания правительства области выставлены наряды вневедомственной охраны. Росгвардейцы ориентированы на поиск и задержание возможного поджигателя», – передает РИА Новости сообщение ведомства.

По информации источника в правительстве региона, неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в двери второго подъезда здания правительства региона. Там располагаются кабинет губернатора, зал заседаний и другие помещения.



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