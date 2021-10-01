Экс-главу ФК «Тамбов» задержали по делу о мошенничестве

Бывший директор ФК «Тамбов» Ольга Коновалова, у которой ранее прошли обыски, задержана по делу о мошенничестве с бюджетными деньгами.

«Она задержана в качестве подозреваемой по ст. 159, находится в ИВС, обвинение ей пока не предъявлено», – сообщил ТАСС адвокат Коноваловой Дмитрий Кислинский.

В феврале этого года стало известно, что ФК «Тамбов» решил сняться с Кубка России. Долги «Тамбова» на 22 января составляли 130 млн рублей.