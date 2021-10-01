 

Экс-главу ФК «Тамбов» задержали по делу о мошенничестве

01.10.2021, 8:18, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыБывший директор ФК «Тамбов» Ольга Коновалова, у которой ранее прошли обыски, задержана по делу о мошенничестве с бюджетными деньгами.

«Она задержана в качестве подозреваемой по ст. 159, находится в ИВС, обвинение ей пока не предъявлено», – сообщил ТАСС адвокат Коноваловой Дмитрий Кислинский.

В феврале этого года стало известно, что ФК «Тамбов» решил сняться с Кубка России. Долги «Тамбова» на 22 января составляли 130 млн рублей.



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