15+ забавных фото песиков, которые явно «сломались», но они точно сделают ваш день, даже если он неудачный
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На Реддите есть сообщество под названием «Что не так с твоей собакой», где люди со всего мира каждый день публикуют интересные снимки своих собак, которые своим поведением дают понять, что с ними что-то не то и они явно «сломались».
В нашей сегодняшней подборке как раз такие примеры, которые вас точно развеселят и сделают ваш день.
На фото разница в 2 секунды
Моя собака на морской прогулке
А ваша собака тоже может по стенам ходить?
Тоже ловит кайфули…
Мой пес так встречает меня, когда я возвращаюсь с работы
В приюте предупредили, что она долго не будет вам доверять и будет проводить время наедине — что я виду утром в кровати
Эй, ну возьми меня на ручки
И так каждый раз, когда мы собираемся стричь ему когти
Ну и во что ты меня нарядил?
Мой песик начал так сидеть и меня это немного пугает
Каждый раз, когда я говорю: «Ну все, идем домой»
Что вы вообще знаете об удобстве?
Еще один песик, знающий об удобстве все
Услышал, что я открываю его любимую вкусняшку
Все эмоции за 5 секунд
Мой любимый домашний монстр
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