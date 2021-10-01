 

15+ забавных фото песиков, которые явно «сломались», но они точно сделают ваш день, даже если он неудачный

01.10.2021, 8:03, Разное
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На Реддите есть сообщество под названием «Что не так с твоей собакой», где люди со всего мира каждый день публикуют интересные снимки своих собак, которые своим поведением дают понять, что с ними что-то не то и они явно «сломались».

В нашей сегодняшней подборке как раз такие примеры, которые вас точно развеселят и сделают ваш день.

На фото разница в 2 секунды

Моя собака на морской прогулке

А ваша собака тоже может по стенам ходить?

Тоже ловит кайфули…

Мой пес так встречает меня, когда я возвращаюсь с работы

В приюте предупредили, что она долго не будет вам доверять и будет проводить время наедине — что я виду утром в кровати

Эй, ну возьми меня на ручки

И так каждый раз, когда мы собираемся стричь ему когти

Ну и во что ты меня нарядил?

Мой песик начал так сидеть и меня это немного пугает

Каждый раз, когда я говорю: «Ну все, идем домой»

Что вы вообще знаете об удобстве?

Еще один песик, знающий об удобстве все

Услышал, что я открываю его любимую вкусняшку

Все эмоции за 5 секунд

Мой любимый домашний монстр



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