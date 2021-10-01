 

Ким Чен Ын готов к диалогу с Южной Кореей, но не с США

01.10.2021, 7:58, Новости дня
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Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности восстановить каналы связи с Южной Корей в начале октября, пишет Frankfurter Allgemeine. По его словам, это решение отвечает стремлениям всех корейцев к скорейшему улучшению отношений. При этом он обвинил Южную Корею в рабском поведении по отношению к США и отверг предложение американцев о возобновлении переговоров по северокорейской ядерной программе без предварительных условий.

Северная Корея намерена вернуться к диалогу с Южной Кореей. С этим заявлением северокорейский лидер Ким Чен Ын выступил в среду на сессии Верховного народного собрания.

Тем не менее он обвинил Южную Корею в рабском поведении по отношению к её союзнику США и возложил ответственность за тупик, в котором находятся межкорейские отношения. Однако, по его словам, все корейцы стремятся к скорейшему улучшению отношений.

Государственное информационное агентство КНДР ЦТАК Кореи опубликовало детали выступления Ким Чен Ына на своём сайте. Сообщается, что Ким Чен Ын выразил намерение восстановить каналы связи в начале октября. По его словам, у северокорейцев нет ни цели, ни причин провоцировать Южную Корею.

В своей речи он отверг предложение США о возобновлении переговоров по ядерной программе страны без предварительных условий. По его словам, акция Вашингтона — не более чем фасад, позволяющий обмануть международное сообщество и прикрыть свои враждебные действия.

В знак протеста против совместных военных учений Южной Кореи и США Северная Корея вновь закрыла недавно открытшиеся каналы связи с Южной Кореей. В этом месяце мировое сообщество было встревожено новыми ракетными испытаниями Северной Кореи, находящейся под международными санкциями из-за своей ядерной программы. Во вторник страна объявила об испытании недавно разработанной гиперзвуковой ракеты.

Дата выхода в эфир 30 сентября 2021 года.



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