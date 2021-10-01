Мнение: О тревожном поветрии среди чиновных детишек

Говорят, на детях гениев природа отдыхает. Впрочем, наши чиновники, политики, депутаты всех уровней – совсем не гении, мягко говоря. Даже по части урвать и хапнуть. А вот их детишки…

Среди них уже вполне начинает проявляться одна очень опасная тенденция, одно модное нынче поветрие. Причём только среди них: «кухаркиных детей» она не захватывает, например.

Лучше всего её иллюстрирует… поток послевыборных новостей из Северной Пальмиры.

Вот, полюбуйтесь.

Место главы Сенного округа Наталии Астаховой, избравшейся в ЗакС, заняла ее невестка Анна. Депутатское кресло Вячеслава Макарова, избравшегося в Госдуму, заняла его дочь Марина. Ранее место главы Пискарёвки Веры Сергеевой, избравшейся ещё в прошлый ЗакС, заняла ее дочь Оксана.

И так постоянно. Везде родня и местодержание. Все пристраивают родню и не стесняются особо. У глав Измайловского и Коломны тоже дети в депутатах сидят, а бывший вице-спикер петербургского ЗакСа, а теперь депутат Госдумы Сергей Соловьёв и вовсе по муниципалитетам расставил всё семейное древо.

Так, глава муниципалитета Адмиралтейский округ Евгений Барканов — муж старшей дочери Сергея Соловьёва. Депутат этого же округа Наталья Ясногородская — свояченица, то есть родная сестра супруги. В Коломне депутатствуют мать Сергея Соловьёва Нина Киселёва и сводный брат по материнской линии Антон Киселёв. Причем Нина Киселёва изначально избиралась от «Справедливой России» и, только получив мандат, пополнила ряды единороссов. Антон Киселёв до избрания работал в местной администрации специалистом первой категории. Депутат Елена Фёдорова — супруга Антона Киселёва и помощник Сергея Соловьёва в ЗакСе. В муниципальное образование Сенной округ в 2016 году избралась младшая дочь Сергея Соловьёва — Алиса. Она стала депутатом в 19 лет. Обязанности народного избранника совмещала с учебой в педиатрическом университете. А до того депутатом МО Сенной округ была вторая половина нынешнего думца Людмила Соловьёва.

Нет, конечно же, мы верим, что всё честно. Но вот председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК №1) МО Адмиралтейский округ Ольга Нечаева — бывшая помощница Сергея Соловьёва. А его нынешний помощник — Виталий Метёлкин, сын начальника отдела соцзащиты администрации все того же Адмиралтейского района Надежды Метёлкиной, в чьём распоряжении важный «административный ресурс» – голоса пенсионеров. Круговая порука? Достоверно утверждать нельзя, но и с ходу отвергнуть эту гипотезу не получается.

И да, априори нет ничего плохого и крамольного в том, что в муниципалитетах Санкт-Петербурга сложилась настоящая «команда единомышленников» во главе с вице-спикером Законодательного собрания города, теперь ушедшего на повышение. Даже если складывалась она из проверенных друзей и даже родственников. История знает примеры прославленных актёрских, цирковых, военных и даже производственных династий. Однако в то, чтобы все члены одной семьи – со столь разным образованием, вдобавок принадлежащие разным поколениям, – вдруг одномоментно воспылали любовью и талантами к муниципальной службе, поверить уже труднее.

Собственно, Питер – это всего лишь иллюстрация. Если посмотреть внимательно по городам и весям, ещё и не такое увидеть можно. Кавказ, где родоплеменные и клановые отношения сохранились до сих пор, можно даже не поминать всуе. Но и в европейской части России узнаваемы всё те же тренды…

С другой стороны, а чего «на земле» стесняться-то, когда и наверху – всё тот же непотизм? Сын главы ФСБ России Александра Бортникова Денис – зампред правления госбанка ВТБ и возможный сменщик нынешнего его главы Андрея Костина, чей срок полномочий истекает в следующем году. Сын секретаря Совбеза Николая Патрушева Дмитрий возглавлял другой государственный институт, Россельхозбанк, а теперь трудится на посту главы Минсельхоза, даже не имея «аграрного» образования. Пётр Фрадков, сын бывшего премьер-министра и бывшего директора Службы внешней разведки России Михаила Фрадкова ныне возглавляет «Промсвязьбанк», через который идёт большинство оборонных контрактов, а его младший брат Павел трудится поближе к первому лицу в должности заместителя управделами Президента. Многие другие высокопоставленные детишки тоже заняты на непыльных, но хлебных должностях в разных структурах.

И это всё «понятно»: ведь не к станку и не на стройку же идти таким талантливым деткам! Опять же, трудовые династии бывают и не Западе. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сын тоже премьер-министра Пьера Трюдо. Или, скажем, президент #США Джордж Буш-младший, достойный продолжатель президента же Джорджа Буша-старшего, мир его праху! О «клане Кеннеди» можно даже и не заикаться.

Вот только и Джастин Тимберлейк Трюдо, и Георгий Георгиевич Кустарников занимали свои посты пусть и при поддержке родителей, но безо всякой чуровщины и памфиловщины, тем более, без махинаций с ДЭГ. А когда нынешний президент США Джо Байден в бытность вице-президентом всё же пристроил сынка на хорошее место в Burisma Holdings, это едва не стоило ему карьеры. Причём, омрачило и президентскую кампанию. То есть, в развитом мире кумовство и передача должностей «по наследству», хотя и встречаются, но считаются чем-то неприличным, как обнажение гениталий на публике. А в России нынешний правящий класс этим, похоже, гордится. И даже готовится закрепить на уровне если не права, то народных традиций…

Меж тем, глядя на этот цирк с «одарёнными детьми чиновников», по-настоящему талантливая молодежь делает выводы и… берёт ноги в руки. Прямо сейчас ведущие вузы РФ, согласно проведённому Высшей школой экономики анализу, ещё на этапе бакалавриата теряют в среднем половину талантливых студентов, которые уже со студенческой скамьи имеют научные публикации, поскольку молодые люди уезжают за рубеж. Об этом заявил научный руководитель ВШЭ Ярослав Кузьминов. Потому что не видят своих перспектив в стране, где всё лучшее – не просто детям, а чиновным детям.

И вот вам от такой тенденции замены умных на своих разве не становится тревожно за Россию?

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