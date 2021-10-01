Рубль незначительно снизился к доллару и евро

Рубль торгуется в незначительном минусе к доллару и евро в начале торгов на негативном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу растет на 9 копеек – до 72,83 рубля, курс евро – на 20 копеек, до 84,31 рубля. Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent в то же время слегка снижается – на 0,08%, до 78,25 доллара за баррель. Фьючерсы на ведущие американские индексы теряют порядка 0,5%, передает РИА Новости.