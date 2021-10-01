Советник Байдена встретился с вернувшимся в США послом Франции

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан встретился с послом Франции Филиппом Этьеном, вернувшимся в Вашингтон после консультаций в Париже, сообщила официальный представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эмили Хорн.

«Встреча проходила в рамках взаимных договоренностей президента Байдена и президента Макрона, достигнутых в ходе их телефонного разговора 22 сентября, о начале глубокого процесса консультаций по целому спектру стратегических вопросов с целью создать условия для обеспечения доверия и предложить конкретные меры достижения общих целей», – передает ТАСС текст заявления.

«Салливан приветствовал план посла Этьена по взаимодействию с представителями разных ведомств в правительстве США, нацеленному на продвижение общей повестки в преддверии встречи президента Байдена и президента Макрона в Европе в конце октября», – добавила Хорн.

«Я вернулся в США с четким мандатом после беседы между нашими президентами, в ходе которой были определены условия и приоритеты возобновления этого взаимодействия с целью восстановления доверия в наших отношениях – процесс, который потребует большой работы», – сообщил Этьен в соцсетях.

Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась контракта на создание подводных лодок из-за нового партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США) в сфере обороны и безопасности. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии также заявили, что понимают разочарование Франции. Газета ВЗГЛЯД писала, что Австралия повторяет страшную ошибку из прошлого.