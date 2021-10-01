Гривна четвертый день подряд дорожает относительно евро

Гривна к доллару подешевела на четыре копейки – с 26,58 грн/$ до 26,62 грн/$.

Курс гривны к евро укрепился на 16 копеек – с 30,98 грн/€ до 30,82 грн/€.

Стоимость украинской национальной валюты относительно европейской растет четвертый день подряд, начиная с 28 сентября.

К российскому рублю гривна поднялась в цене с 3,66 грн/10 руб. до 3,65 грн/10 руб.

—