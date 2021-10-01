Гривна четвертый день подряд дорожает относительно евро
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Гривна к доллару подешевела на четыре копейки – с 26,58 грн/$ до 26,62 грн/$.
Курс гривны к евро укрепился на 16 копеек – с 30,98 грн/€ до 30,82 грн/€.
Стоимость украинской национальной валюты относительно европейской растет четвертый день подряд, начиная с 28 сентября.
К российскому рублю гривна поднялась в цене с 3,66 грн/10 руб. до 3,65 грн/10 руб.
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