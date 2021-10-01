 

В США оценили опасность гиперзвуковой ракеты КНДР

01.10.2021, 6:34, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыАмериканские военные изучают сообщения об испытании в КНДР гиперзвуковой ракеты и не считают, что подобное вооружение угрожает территории США, сообщил глава Объединенного командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) генерал ВВС США Глен Ван Херк.

Об этом информирует РИА «Новости».

Ранее Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) объявила о состоявшихся во вторник успешных испытаниях новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8».

Во вторник в Японии обвинили КНДР в пуске баллистической ракеты. Запущенный КНДР в сторону Японского моря снаряд, который, как предполагает минобороны Японии, может быть баллистической ракетой, упал за пределами японской исключительной экономической зоны. При этом в Индо-Тихоокеанском командовании ВС США заявили, что ракетный запуск КНДР не представлял непосредственной угрозы для Соединенных Штатов или их союзников.

Напомним, 15 сентября береговая охрана Японии сообщила, что КНДР запустила в сторону Японского моря две, предположительно, баллистические ракеты. Комитет начальников штабов Республики Корея сообщил, что запущенные Северной Кореей в сторону Японского моря ракеты пролетели около 800 км, высота полета в наивысшей точке составила 60 км. Позже министр обороны Японии Нобуо Киси заявил, что запущенные Северной Кореей ракеты упали в Японском море в пределах исключительной экономической зоны Японии.

Кроме того, 13 сентября КНДР объявила об успешных испытаниях новой крылатой ракеты большой дальности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что российские военные самым тщательным образом наблюдают за ситуацией вокруг ракетных пусков КНДР.



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