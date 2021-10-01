 

Россия собралась потеснить основных производителей военных БПЛА

01.10.2021, 6:34, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ среднесрочной перспективе РФ «точно займет» 10% мирового рынка военных беспилотников, сообщил глава российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

При этом, по его словам, близится то время, когда БПЛА российского производства потеснят продукцию главных конкурентов страны в этой области – Соединенных Штатов, Израиля и Турции, передает «Звезда».

Он объяснил свою уверенность тем, что «конструкторы у нас на месте не сидят, мысль работает, и нам в ближайшей перспективе будет что предложить». Глава ФСВТС указал, что на форуме «Армия–2021» РФ обсуждала возможные поставки разведывательно-ударного дрона «Орион-Э» с представителями более 20 стран, передает РИА «Новости».



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