Макрон подверг сомнению легитимность властей Мали

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал главу временного правительства Мали Чогеля Кокаллу Маигу, заявившего, что Париж бросил африканскую страну.

Макрон заявил, что слова премьера Мали «потрясли» его. По мнению президента Франции, обвинения в адрес Парижа были «неприемлемы», особенно в день «национальной церемонии в память Максима Бласко» – французского солдата, погибшего в Мали 24 сентября, передает ТАСС.

«Это недопустимо», – сказал Макрон. Как сообщил президент Франции,такое поведение «не делает чести этому правительству, которое даже не является таковым, поскольку создано в результате двух государственных переворотов».

Напомним, премьер Мали Шогель Кокалла Майга заявил, что власти вынуждены искать других партнеров для обеспечения безопасности, поскольку Франция решила завершить антитеррористическую операцию «Бархан» и «бросила» африканскую страну. Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявил, что Мали рискует оказаться в международной изоляции, если заключит контракт с ЧВК Вагнера. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на Генассамблее ООН, что власти Мали обратились к российской частной военной компании за помощью для борьбы с террористами, официальная Москва не имеет отношения к этому сотрудничеству.