 

Макрон подверг сомнению легитимность властей Мали

01.10.2021, 6:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал главу временного правительства Мали Чогеля Кокаллу Маигу, заявившего, что Париж бросил африканскую страну.

Макрон заявил, что слова премьера Мали «потрясли» его. По мнению президента Франции, обвинения в адрес Парижа были «неприемлемы», особенно в день «национальной церемонии в память Максима Бласко» – французского солдата, погибшего в Мали 24 сентября, передает ТАСС.

«Это недопустимо», – сказал Макрон. Как сообщил президент Франции,такое поведение «не делает чести этому правительству, которое даже не является таковым, поскольку создано в результате двух государственных переворотов».

Напомним, премьер Мали Шогель Кокалла Майга заявил, что власти вынуждены искать других партнеров для обеспечения безопасности, поскольку Франция решила завершить антитеррористическую операцию «Бархан» и «бросила» африканскую страну. Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявил, что Мали рискует оказаться в международной изоляции, если заключит контракт с ЧВК Вагнера. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на Генассамблее ООН, что власти Мали обратились к российской частной военной компании за помощью для борьбы с террористами, официальная Москва не имеет отношения к этому сотрудничеству.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.09 / Силы сопротивления афганской провинции Панджшер заявили о разгроме талибов

28.06 / В Росприроднадзоре объяснили сброс оборотной воды из отстойника в Норильске

08.08 / В Кабуле убит глава пресс-службы афганского правительства

14.05 / Украинская сторона активно готовит встречу Зеленского и Байдена – Маркарова

18.07 / Le Figaro – в центре Парижа ограничили скорость электросамокатов для сокращения числа ДТП

12.08 / Kia впервые рассекретил обновленный фастбэк Stinger

30.06 / Биржевая цена бензина Аи-95 третий день подряд обновляет исторический рекорд

01.01 / “Алла жахнула?”, “Просто огонь”. Галкин показал, как Пугачева зажигала на Новый год

21.05 / Бутылка за счёт заведения и привитые танцовщицы — в стрип-клубе Лас-Вегаса откроется временный пункт вакцинации

25.03 / Прокуратура решила проверить флешмоб с детьми в Татарстане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика