День иконы Божьей Матери “Целительница”: что нельзя делать 1 октября

История

По легенде, эта

икона была написана на территории современной Грузии

примерно в IV веке, во время жизни там святой

Нины, считающийся просветительницей страны. Икона долго находилась в Цикланском храме в Карталинии. На ней есть изображение Божьей Матери, которая

находится у постели одного из больных клириков.

Что нельзя делать

1 октября нельзя рассказывать секреты. Это грозит неприятными последствиями, ссорами и скандалами, а также безденежьем и недопониманием с окружающими. Кроме того, в этот день не стоит ребенка, которому еще не исполнился год, оставлять одного в комнате. Наши предки верила, что злые духи могут влететь и так напугать малыша.

Не рекомендуют 1 октября видеться влюбленным, чтобы в будущем они не поссорились навсегда. Нельзя на Арину Шиповницу также ругаться, спорить, хвалиться своими достижениями.

1 октября нельзя махать рукой улетающим журавлям.

Приметы

Провожая улетающим на юг птицам люди кричали: “колесом дорога”, желая скорее добраться до

теплых мест. Считалось, что

возвращаясь на родину, журавль приносит на своих крыльях весну, поэтому на Руси возвращения этих птиц ждали с большим нетерпением.

Наши предки верили, что чем суше и теплее начало октября, тем позднее наступит

зима. Если 1 октября солнце на закате кажется сплющенным – к дождю.

В день Арины Шиповницы нельзя

ходить в гости. Считалось, что чужие люди в этот день могут

принести в дом множество хлопот, а также семейные проблемы. Этот день проводили со своей семьей, обсуждая вопросы, связанные с хозяйством, или

же занимаясь домашними делами.