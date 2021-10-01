Личная жизнь и борьба иллюзиониста Сафронова с раком

На протяжении 13 лет ведущий встречался на шоу с экстрасенсами. Они предлагали звезде посмотреть, что у него в будущем. Но по какой-то причине медиумы не увидели у Сергея Сафронова серьезного недуга.

Весной этого года иллюзионист поведал телеведущей Лере Кудрявцевой, что на обычном обследовании у него обнаружили лимфому Ходжкина. Сергей Сафронов рассказывал, что симптомы у него были: вставал ком в горле, повышалась потливость, он задыхался. Но он не придавал этому большого значения.

О раке Сергей Сафронов боялся сообщить матери. Ведь женщина до этого перенесла инфаркт. Отец плакал, когда узнал о болезни сына. В тяжелый период Сергея Сафронова поддерживали два брата. Сначала иллюзионист не хотел ложиться в больницу. Но позже поддался уговорам близких.

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Публикация от Иллюзионист Сергей Сафронов (@safronov_sergey)

Выяснилось, что у шоумена образовалась большая опухоль в грудной клетке. К счастью, онкологическое заболевание не перешло в следующую стадию. Он прошел курсы химиотерапии и позже рассказывал о побочных эффектах процедуры.

В августе иллюзионист сообщил, что закончил курс лучевой и химиотерапии, и рак отступил. Сергей Сафронов заверил поклонников, что теперь все хорошо, и они с братьями трудятся новым шоу и другими проектами. Также ведущий порекомендовал всем регулярно проходить диспансеризацию.

Что касается личной жизни, то Сергей Сафронов счастлив в баке со второй женой Екатериной. С первой супругой, продюсером Марией он познакомился в 2009 году на съемках шоу “Чудо-люди”. Сначала влюбленные жили вместе без штампа в паспорте, но после рождения дочери Алины и сына Владимира поженились.

В 2014 году появились слухи о романе шоумена с певицей Оксаной Колмаковой. В 2016 году супруги развелись. Иллюзионист уверял, что проблемы в отношениях начались намного раньше появления Оксаны. Он говорил, что не чувствовал себя в семье комфортно.

После развода с Сергеем Сафроновым Мария вышла замуж за нового избранника – бизнесмена Георгия и переехала с детьми вместе с ним в Великобританию. У шоумена получилось сохранить теплые отношения с бывшей женой. Он познакомил ее и с нынешней супругой Екатериной. Он женился на ней в 2018 году. У пары родилась дочь Алиса.