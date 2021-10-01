Не попасть в порт: Эксперт рассказал о новых проблемах моряков из-за COVID-19

Главной проблемой моряков стала задержка со сменой экипажа или же невозможность ее произвести из-за коронавирусных ограничений в различных странах мира, рассказал газете ВЗГЛЯД первый заместитель председателя Российского профессионального союза моряков Игорь Ковальчук.

Традиционно в один из дней последней недели сентября проходит международный праздник Всемирный день моря (World Maritime Day). В этом году он выпал на 30-е число месяца. Отмечается он с 1978 года по решению Ассамблеи Межправительственной морской консультативной организации с целью обратить внимание человечества на проблемы морей.

«Среди привычных проблем моряков – оторванность от семьи. Также ситуации с нечестными судовладельцами, когда моряки не полностью получают свою зарплату и какие-то другие бонусы. Но на сегодняшний день основная проблема – задержки замены из-за пандемии коронавируса. Люди, которые находятся на судах, не могут вовремя попасть домой, а те, кто должны приехать на замену, не могут попасть на судно», – говорит Ковальчук.

Он подчеркивает, что во всех странах разные коронавирусные ограничения и требования, поэтому иногда требуется очень много времени, чтобы сменный экипаж прибыл на борт. Кроме того, иногда произвести замену экипажа из-за новых правил, связанных с COVID-19, в принципе нельзя – люди просто не могут попасть в порт той или иной страны.

«Режим моряка такой: три–шесть месяцев он проводит на берегу, вторую часть он проводит на судне. Если ему приходится долго сидеть на берегу, то, соответственно, он теряет заработок, а находясь на судне – очень сильно устает, и становится тяжело работать», – заключил специалист.