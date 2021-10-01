 

Месячное падение на фондовых биржах США оказалось сильнейшим за год

01.10.2021, 5:40, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ сентябре фондовые биржи США продемонстрировали сильнейшее с осени 2020 года снижение ключевых индексов, свидетельствуют данные торгов.

В четверг торги закрылись падением: Dow Jones упал на 546,8 пункта (1,59%), до 33843,92 пункта, S&P 500 – на 51,92 пункта (1,19%), до 4307,54 пункта, NASDAQ – на 63,86 пункта (0,44%), до 14448,58, передает ТАСС со ссылкой на CNBC.

За месяц Dow Jones снизился на 4,2%, S&P 500 – на 4,8%, а NASDAQ – на 5,3%. Такое падение связывают с опасениями ФРС относительно роста инфляции в США. Кроме того, инвесторы не исключают, что в ближайшее время ФРС начнет сворачивать программы поддержки экономики, которые запустила для преодоления вызванного коронавирусом кризиса.

Напомним, глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что участники рынка считают нынешний всплеск инфляции в США временным явлением и верят в ее возвращение к 2%. Также он заявил, что было бы ошибкой ужесточать политику Центробанка в качестве реакции на явления, которые могут оказаться временными.

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание, что инфляция в США превысила 5% при целевом показателе около 2%, а США уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%. Он также отметил, что эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в Соединенных Штатах сказывается на всей мировой экономике.



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