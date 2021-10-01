 

Женщины провели акцию протеста в Кабуле

01.10.2021, 5:40, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ Кабуле женщины вышли на акцию протеста против ограничений, которые вводит радикальное движение «Талибан», сообщают информационные агентства.

На несанкционированную акцию с лозунгами «Женщины не должны быть маргинализированы!» и «Стигматизация женщин – это стигматизация всех людей» вышли десятки женщин. Они требуют восстановления на рабочих местах, разрешения девушкам и девочкам вернуться в университеты и школы. Очевидцы заявляют, что в целом демонстрация прошла в мирном ключе. Однако сообщается, что боевики движения стреляли в воздух для разгона участниц акции, передает ТАСС со ссылкой на Aamaj News.

Напомним, талибы призвали женщин в Афганистане оставаться дома, поскольку боевики движения «не обучены» тому, как надо обращаться с женщинами. «Талибан» упразднило в Афганистане министерство по делам женщин и заменили его министерством исламской ориентации, разрешив там работать только мужчинам. Талибы* решили разделить обучение студентов и студенток в Афганистане, женщинам запретили учиться в Кабульском университете. В начале сентября талибы* избили активистку в Кабуле и разогнали женский протест. 19 сентября афганские активистки вновь вышли на митинг за права женщин в Кабуле.



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