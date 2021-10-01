 

К чему снятся глаза

01.10.2021, 5:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глаза во сне – символ недобрых замыслов людей, которые так и норовят проследить за каждым вашим шагом. Если вы влюблены и вам снятся глаза, значит в реальности вы обретете вкрадчивого и расчетливого соперника.

Видеть глаза во сне к успеху, триумфу в делах и веселью. Если вы увидели больные красные глаза, вас подстерегает обман или какой-то недуг.

Если во сне вы лишаетесь глаз, значит скоро в вашей семье кто-то может умереть.

Видеть во сне одноглазого человека к неожиданным проблемам и промедлениям в делах. Кто-то старается вставить вам палки в колеса.

Плохая примета видеть во сне глаза, которые расположены не на своем месте. Это говорит об ухудшении состояния здоровья.

Сонник Астромеридиана

Глаза во сне – символ чего-то ценного и очень важного в вашей жизни, что нужно холить и лелеять. Если во сне вы плохо ориентируетесь в пространстве и сбиты с толку – нажить врагов.

Если вы никак не можете посмотреть в глаза человеку во сне – значит вы окажетесь в затруднительном положении. Это касается вашей карьеры.

Если во сне вы открываете глаза, но ничего не видите и оказываетесь в кромешной темноте – значит вы боитесь собственной неуверенности в себе. Это мешает вам осуществлять ваши мечты.

Видеть во сне черные глаза – к ухудшению отношений с парнем или девушкой.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.09 / Не жилец: Лукашенко получил суровый приговор из России

08.07 / Калининградские единороссы начали переходить в партию «Альтернатива для Германии»

11.07 / Лили Джеймс и Крис Эванс в парке Лондона: первые фото пары

25.09 / Девушка показала, как можно изменить внешность с помощью макияжа до неузнаваемости, но в интернете не могут поверить, что это один человек

14.05 / Маска из лаврового листа избавит от морщин, а тоник из него поможет проблемной коже: 3 домашних рецепта красоты

02.04 / В США рассказали об отношении к сближению России и Японии

15.10 / Скандалы: Кредиторы достали Анатолия Мотылева и в Лондоне

04.06 / Крупнейшее исследование не подтвердило эффективности витамина D против COVID-19

02.04 / Как фермер из Миссури внезапно овладел даром левитации

29.03 / Телеведущая Регина Тодоренко показала честный снимок без макияжа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика