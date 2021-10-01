 

Саркози заявил о желании добиваться отмены приговора

01.10.2021, 4:46, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыБывший президент Франции Николя Саркози хочет до конца отстаивать свою невиновность и добиваться отмены обвинительного приговора. Об этом он написал в Facebook.

В своем посте он поблагодарил французов, выразивших солидарность с политиком, передает ТАСС.

«Ваша поддержка дает мне силы продолжать борьбу за правду и справедливость. Я решил обжаловать приговор и пойду до конца в этом деле, которое касается не только меня лично», – написал Саркози.

Напомним, парижский исправительный суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновном в незаконном финансировании предвыборной кампании 2012 года и приговорил его к году заключения. Отбывать срок политик будет вне тюрьмы с электронным браслетом.



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