Саркози заявил о желании добиваться отмены приговора

Бывший президент Франции Николя Саркози хочет до конца отстаивать свою невиновность и добиваться отмены обвинительного приговора. Об этом он написал в Facebook.

В своем посте он поблагодарил французов, выразивших солидарность с политиком, передает ТАСС.

«Ваша поддержка дает мне силы продолжать борьбу за правду и справедливость. Я решил обжаловать приговор и пойду до конца в этом деле, которое касается не только меня лично», – написал Саркози.

Напомним, парижский исправительный суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновном в незаконном финансировании предвыборной кампании 2012 года и приговорил его к году заключения. Отбывать срок политик будет вне тюрьмы с электронным браслетом.