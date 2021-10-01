Детские выплаты стали переводить на карту «Мир» вместо Visa и Mastercard

С 1 октября ежемесячные выплаты семьям с низким доходом в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка переводятся только на карту российской национальной платежной системы «Мир», а не на карты международных платежных систем, сообщают информационные агентства.

Изменения не касаются тех, кто получает выплаты на счет по вкладу (на сберкнижку), номинальный счет или почтой – возможность получать выплаты наличными или на обычный счет, к которому не привязана карта, сохраняется, передает «Прайм».

Напомним, с 1 июля к картам «Мир» привязали пенсии и ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. В 2017 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о переходе сотрудников бюджетной сферы на карты «Мир», оператором которой стала Национальная система платежных карт, созданная летом 2014 года после введения санкций США и отказа американских платежных систем Visa и MasterCard работать с рядом российских банков.