 

Детские выплаты стали переводить на карту «Мир» вместо Visa и Mastercard

01.10.2021, 4:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыС 1 октября ежемесячные выплаты семьям с низким доходом в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка переводятся только на карту российской национальной платежной системы «Мир», а не на карты международных платежных систем, сообщают информационные агентства.

Изменения не касаются тех, кто получает выплаты на счет по вкладу (на сберкнижку), номинальный счет или почтой – возможность получать выплаты наличными или на обычный счет, к которому не привязана карта, сохраняется, передает «Прайм». 

Напомним, с 1 июля к картам «Мир» привязали пенсии и ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. В 2017 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о переходе сотрудников бюджетной сферы на карты «Мир», оператором которой стала Национальная система платежных карт, созданная летом 2014 года после введения санкций США и отказа американских платежных систем Visa и MasterCard работать с рядом российских банков.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.04 / Врачи Навального потребовали перевести его в Москву из-за “прямой угрозы для жизни”

16.07 / Содержание СО2 в атмосфере Земли достигло рекорда в 2019 году

09.06 / Названа самая востребованная в 2021 году новая профессия

09.02 / Porsche построит свой первый завод за пределами страны

09.05 / Двое россиян признали себя виновными в кибератаках против США. Им грозит по 20 лет заключения

13.05 / Индуисты обмазываются навозом в поисках защиты от COVID-19

18.09 / Euronews – виновными в катастрофах Boeing 737 Max объявили инженеров-разработчиков

28.10 / В Великобритании заявили о несовершенстве первых вакцин от COVID-19

23.04 / Мишустин прилетел в Чечню

13.03 / В продажу поступил смартфон Vivo S9

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика