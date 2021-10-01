SRF – энергетический кризис в Поднебесной грозит миру дефицитом товаров

Энергетический кризис в Поднебесной привёл к усилению дефицита востребованных на мировом рынке китайских товаров, пишет SRF. По всей стране происходят отключения электричества. Причём в этот раз, помимо заводов, от них пострадали и жилые кварталы. Люди выражают недовольство и Пекин опасается социальных волнений, рассказывает корреспондент швейцарского телеканала Клаудия Штахель.

«Этого ещё не хватало», — говорят сейчас, наверное, многие китайцы. После кризиса недвижимости страну теперь сотрясает ещё и энергетический кризис. Отключения электричества по всему Китаю вынуждают заводы останавливать производство. Репортаж Паскаля Нуфера.

Этого ждёт весь мир: микросхемы, текстиль и тысячи других товаров из Китая. С начала пандемии коронавируса они превратились в дефицитный товар. После первого повышения товарооборота весной несколько недель назад произошло очередное снижение. Китай снова закрыл несколько портов из-за вспышек вируса. Многие заводы теперь пытаются компенсировать дефицит, чтобы достичь годовых целей.

Неожиданно Китаю понадобилось гораздо больше энергии, чем могут поставить электростанции. К тому же всё это произошло в тот момент, когда цены на угль достигли рекордной отметки. В результате по всей стране начали происходить отключения электричества. Причём встали не только заводы.

Свет выключился и в жилых кварталах. Лифты застревают один за другим. Светофоры не работают. За счёт распределения электричества местные власти пытаются избежать перегрузки сетей. Но энергетический кризис также связан с климатическими целями Китая. Многие местные правительства намеренно давят на тормоз. Они опасаются, что из-за увеличения энергопотребления не смогут выполнить свои климатические критерии, говорит китайский корреспондент Клаудия Штахель.

КЛАУДИЯ ШТАХЕЛЬ, корреспондент SRF: К мерам по распределению электроэнергии китайским предприятиям не привыкать. Непривычно то, что от них совершенно неожиданно пострадали частные домохозяйства в больших городах. В связи с этим население очень возмущено. И это ставит китайское правительство перед дилеммой: с одной стороны, оно хочет обязательно выполнить свои амбициозные климатические цели, с другой — избежать социальных волнений. А если в ближайшие зимние месяцы вырастет потребность в электричестве и тепле, то ситуация только обострится.

Пострадали также и различные международные компании, например Tesla или Apple. Им также пришлось временно закрыть свои заводы в Китае.

Дата выхода в эфир 29 сентября 2021 года.