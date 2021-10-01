Как добавить себе пару лишних сантиметров за счет прически: уловки и советы для невысоких девушек

Оказывается, прическа может визуально как увеличить рост, так и уменьшить. Поэтому невысоким женщинам полезно будет знать некоторые хитрости и умело их использовать для того, чтобы “вырасти” хотя бы на пару сантиметров.

Длинные волосы

Дело в том, что очень длинные локоны укорачивают силуэт, поэтому для увеличения роста лучше носить более короткие волосы.

Если очень хочется оставить их подлиннее, лучше, если они будут гладкими, без ступенчатой стрижки, особенно без слоев на уровне груди.

Боб

Боб и длинный боб никогда не выходят из моды и идеально подходят для девушек невысокого роста, потому что, оставляя открытыми затылок и плечи, они гарантируют удлинение силуэта.

Высокий хвост

Высокий хвост – это вечная классика, которая встречается на всех красных дорожках. У этой прически есть несколько преимуществ. Помимо получения мгновенного эффекта лифтинга, это хороший способ оптически прибавить сантиметры благодаря высоте хвоста.

Булочка а-ля Брижит Бардо

Игра с объемом на макушке поможет визуально вытянуть фигуру, поэтому эта легендарная прическа, которую ввела в моду французская актриса, идеально подходит для заданной цели.

Высокий пучок

Эта прическа действительно добавляет несколько сантиметров благодаря волосам, поднятым вверх и закрученным в пучок.

Пикси

Хотя это экстремальный способ, он наиболее эффективный, чтобы прибавить визуально несколько сантиметров к росту. Результат достигается за счет того, что при такой прическе шея и плечи остаются полностью открытыми.

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Стрижка средней длины (на главном фото)

Такая стрижка, не слишком короткая и не слишком длинная, хорошо помогает визуально прибавить несколько лишних сантиметров, особенно при переходе от длинных волос к средним.

Челка

Невысоким и очень худым девушкам челка может добавить объема. Но чтобы принять такое решение, очень важно также учитывать тип лица. Девушкам с овальными лицами можно носить любые челки. Что касается квадратных или вытянутых лиц, то им лучше подойдет челка разной длины или зачесанная на одну сторону. Если лицо круглое, лучше пусть пряди падают в стороны (челка-занавеска).

Сбалансированные стрижки или прически

Идеальный вариант для невысоких женщин заключается в том, чтобы носить гладкие, без объема и с небольшими волнами прически. Так не будет нарушаться баланс силуэта. Если нет желания делать короткую стрижку, есть уловка, которую можно увидеть у модниц уличного стиля: они заправляют волосы в ворот свитера или надевают пальто поверх них.