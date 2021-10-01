Пригожин потребовал от США завести дело против автора «досье» на Трампа

Российский бизнесмен Евгений Пригожин направил в американский минюст и ФБР запросы на возбуждение дел против ряда лиц за ложные показания и сговор с целью обмана США, сообщила его компания «Конкорд».

На странице компании в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что Пригожин направил запросы «на возбуждение уголовных дел против Гленна Р. Симпсона и Кристофера Стила», а также других лиц. Указывается, что в «заявлении обращается внимание на важные факты и обстоятельства, которые прольют свет на истоки «Рашагейт».

Как отмечает «Конкорд», в публичном доступе находятся доказательства того, что Глен Симпсон не раз давал показания по делу, известному как «США против «Конкорд». Материалы дела против адвоката Майкла Сассманна, уличенного властями США в даче ложных показаний, свидетельствуют, что Сассманн тесно сотрудничал с Fusion GPS, которой владеет Симпсон, передает РИА «Новости».

«Конкорд» призывает «проверить все заявления, ранее сделанные Гленном Симпсоном в адрес Конгресса, ФБР и других федеральных органов по «российскому следу».

Кроме того, задокументирована роль экс-агента MI-6 Стила, который предоставлял ФБР ложные данные о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы президента США. Из материалов дела следует, что именно по просьбе Симпсона были даны ложные показания и было введено в заблуждение ФБР. Стил, работавший на Симпсона, составил «российское досье», наполненное ложными обвинениями против россиян, заявили в компании.

«Конкорд» заявил, что все это подтверждает необоснованность обвинений «во вмешательстве в выборы президента США» и санкций против Пригожина, который «продолжит бороться за правду, несмотря на явное нежелание властей США соблюдать собственные законы и правила».

На странице «Конкорда» опубликованы «запросы на возбуждение следствия против Гленна Р. Симпсона и Кристофера Стила в министерство юстиции США и ФБР».

Напомним, спецпрокурор министерства юстиции США Джон Дарем предъявил официальное обвинение одному из ключевых свидетелей, уверявших в 2016 году о связях команды Дональда Трампа и российских структур. Федеральное жюри присяжных вынесло вердикт: адвокат по вопросам кибербезопасности Майкл Сассман солгал представителям ФБР, когда сообщал на допросе о связях компании The Trump Organization с одним из российских банков.

Кроме того, Сассман скрыл то, что его юридическая фирма работала на предвыборный штаб Хиллари Клинтон. Среди материалов дела есть и фальшивое досье, положенное в основу обвинений против Пригожина.

Стил был автором профинансированного американскими демократами «антитрамповского досье».