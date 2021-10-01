Бритни Спирс позировала абсолютно голой в Instagram после разрыва с отцом-опекуном

Признанная частично недееспособной в 2008 году певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram фотографии, на которых предстала абсолютно голой. Накануне суд в США отстранил ее отца Джейми Спирса от опеки над дочерью.

Освободившись от опеки отца, Спирс опубликовала в Instagram видеозапись того, как впервые управляет самолетом. После этого появилось еще несколько публикаций, включая фото голой певицы. Она заявила, что «игры в Тихом океане никому не повредят». Также Спирс прокомментировала изгибы ванны на фото. Она, сопровождая запись множеством смайликов, заявила, что это не фото отредактировали, а сама ванна «кривая».

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Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Исполнительница была признана частично недееспособной в 2008 году. В 2019 году она заявила, что это произошло из-за ложных обвинений со стороны бывшего мужа Кевина Федерлайна и предательства ее собственной команды. Она легла в клинику для страдающих психическими расстройствами. В августе 2021 года отец Бритни Спирс согласился на отказ от опекунства.

В сентябре Бритни Спирс объявила о помолвке с 27-летним фитнес-тренером Сэмом Асгари. 30 сентября сообщалось, что суд в Лос-Анджелесе постановил отстранить Джейми Спирса от опеки над дочерью.