Мнение: Извержение на Ла-Пальме. Вид с МКС
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Вытекающая из вулкана лава на острове Ла-Пальма. Вид из космоса.
Фотография сделана с борта МКС российским космонавтом Новицким.
Лава на площади в 20 гектаров продолжила стекать в океан и сегодня. На острове разрушено уже более 800 зданий. Потенциальный ущерб оценивается в сотни миллионов долларов (есть оценки и в несколько миллиардов).
А это уже фотографии со спутника Sentinel 2.
Затопленные лавой сельские районы.
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Источник: Colonel Cassad
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