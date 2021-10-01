 

Мнение: Извержение на Ла-Пальме. Вид с МКС

01.10.2021, 3:26, Разное
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Вытекающая из вулкана лава на острове Ла-Пальма. Вид из космоса.
Фотография сделана с борта МКС российским космонавтом Новицким.
Лава на площади в 20 гектаров продолжила стекать в океан и сегодня. На острове разрушено уже более 800 зданий. Потенциальный ущерб оценивается в сотни миллионов долларов (есть оценки и в несколько миллиардов).


А это уже фотографии со спутника Sentinel 2.


Затопленные лавой сельские районы.

Источник: Colonel Cassad



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