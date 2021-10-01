Мнение: Извержение на Ла-Пальме. Вид с МКС

Вытекающая из вулкана лава на острове Ла-Пальма. Вид из космоса.

Фотография сделана с борта МКС российским космонавтом Новицким.

Лава на площади в 20 гектаров продолжила стекать в океан и сегодня. На острове разрушено уже более 800 зданий. Потенциальный ущерб оценивается в сотни миллионов долларов (есть оценки и в несколько миллиардов).



А это уже фотографии со спутника Sentinel 2.



Затопленные лавой сельские районы.

—