Сачков дал показания против осужденного за госизмену экс-полковника ФСБ

Глава Group-IB Илья Сачков, который был арестован по делу о госизмене, давал показания против экс-главы Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова, осужденного за госизмену, рассказал адвокат экс-полковника Руслан Голенков.

«Сачков проходил свидетелем по делу моего подзащитного (Михайлова), мне не известна суть обвинения, связаны ли эти дела или нет – мне не известно», – приводит его слова РИА «Новости». Голенков уточнил, что показания Сачков давал против Михайлова.

Лефортовский суд Москвы в среду заключил под стражу на два месяца основателя компании Group-IB Илью Сачкова по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). Наказание предусматривает до 20 лет заключения. Накануне в московском офисе Group-IB прошли обыски. В пресс-службе компании уточнили, что силовики покинули офис вечером того же дня.

Дело Сачкова не имеет отношения к инвестиционному климату, речь идет о государственной измене, заявлял ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

После ареста Сачкова Group-IB возглавит ее второй сооснователь Дмитрий Волков, сообщили РБК в ее пресс-службе. В компании заявили, что не считают Сачкова виновным и будут «держать удар», продолжая заниматься своей профессиональной деятельностью.

Напомним, в феврале 2019 года сотрудники ФСБ и «Лаборатории Касперского» были осуждены за госизмену. Сергей Михайлов получил 22 года лишения свободы, Руслан Стоянов – 14 лет.

Дело Михайлова и Стоянова связано с хакерской группировкой «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева, которого задержали в ноябре 2016-го. На допросе он дал показания против замглавы Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова. Также был задержан коллега Михайлова Дмитрий Докучаев. Им и Руслану Стоянову были предъявлены обвинения в госизмене в пользу США.

По данным СМИ, Михайлов и Докучаев передавали конфиденциальные данные ЦРУ.