 

Сачков дал показания против осужденного за госизмену экс-полковника ФСБ

01.10.2021, 2:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГлава Group-IB Илья Сачков, который был арестован по делу о госизмене, давал показания против экс-главы Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова, осужденного за госизмену, рассказал адвокат экс-полковника Руслан Голенков.

«Сачков проходил свидетелем по делу моего подзащитного (Михайлова), мне не известна суть обвинения, связаны ли эти дела или нет – мне не известно», – приводит его слова РИА «Новости». Голенков уточнил, что показания Сачков давал против Михайлова.

Лефортовский суд Москвы в среду заключил под стражу на два месяца основателя компании Group-IB Илью Сачкова по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). Наказание предусматривает до 20 лет заключения. Накануне в московском офисе Group-IB прошли обыски. В пресс-службе компании уточнили, что силовики покинули офис вечером того же дня.
Дело Сачкова не имеет отношения к инвестиционному климату, речь идет о государственной измене, заявлял ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

После ареста Сачкова Group-IB возглавит ее второй сооснователь Дмитрий Волков, сообщили РБК в ее пресс-службе. В компании заявили, что не считают Сачкова виновным и будут «держать удар», продолжая заниматься своей профессиональной деятельностью.

Напомним, в феврале 2019 года сотрудники ФСБ и «Лаборатории Касперского» были осуждены за госизмену. Сергей Михайлов получил 22 года лишения свободы, Руслан Стоянов – 14 лет.

Дело Михайлова и Стоянова связано с хакерской группировкой «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева, которого задержали в ноябре 2016-го. На допросе он дал показания против замглавы Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова. Также был задержан коллега Михайлова Дмитрий Докучаев. Им и Руслану Стоянову были предъявлены обвинения в госизмене в пользу США.

По данным СМИ, Михайлов и Докучаев передавали конфиденциальные данные ЦРУ.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.11 / Москва и Ереван подписали регулирующие действия миротворцев документы

03.06 / Бывший пресс-секретарь Пашиняна назначен послом Армении в Украине

05.06 / Экс-шефа полиции в Турции осудили на 2170 лет за заговор против футбольного клуба

16.08 / Соглашение ОАЭ и Израиля назвали прямым ударом по палестинскому вопросу

25.01 / Захарова пообещала ответ Москвы на публикации посольства США о незаконных акциях в России

01.08 / Глава МИД Украины пояснил, почему Киев не разрывает дипотношения с Москвой

28.10 / Бывшему замминистра энергетики Кравченко предъявили обвинение

31.07 / По делу о ДТП в Крыму задержан организатор перевозки микроавтобусом

22.03 / Кабмин Украины разрешил платить руководителям госкомпаний вознаграждение за содействие приватизации

11.12 / Автомобили Volkswagen в декабре снова подорожали в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика