Главу ФСВТС ужаснуло количество брошенных в Афганистане оружия и техники США

Сообщения о том, что США оставили в Афганистане оружия и техники на 85 млрд долларов, «просто ужасают», сообщил глава российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

«Вдумайтесь в цифры: 22 тыс. бронированных автомобилей, 358 тыс. автоматических винтовок, 176 артиллерийских установок, 8 тыс. грузовиков, транспортные самолеты, больше сотни вертолетов», – приводит его слова «Звезда».

Шугаев отметил, что американцы своим оружием вооружили новые власти Афганистана «до зубов», и «одному Богу известно, чем это все закончится». Он сообщил, что еще в 2011 году Рособоронэкспорт подписал контракт «на поставку 63 военно-транспортных Ми-17В-5 вертолетов», причем «контрактодержателями были американцы, а не афганцы». «Где сегодня эти машины, в чьих они руках можно только догадываться», – сообщил Шугаев.

Напомним, США вывели войска из Афганистана, бросив там колоссальное количество оружия. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что после ухода американцев в Афганистане осталось вооружений более чем на 85 млрд долларов.