Байден подписал временный бюджет США

Глава американского государства Джо Байден подписал законодательный акт о временном финансировании федерального правительства, сообщила пресс-служба администрации США.

«Документ подписан в качестве законодательного акта», – сообщил Белый дом. В администрации добавили, что Байден поблагодарил участвовавших в работе над документом законодателей, передает РИА «Новости».

Финансирование продлевается до 3 декабря включительно. Финансовый год в США завершается 30 сентября, но Конгресс страны не согласовал полноценный бюджет на следующий год. Без временного бюджета США грозил шатдаун – приостановка работы правительства, передает ТАСС.

Напомним, несколько часов назад Сенат и Палата представителей утвердили законопроект о продолжении финансирования федерального правительства. В Сенате не прошел процедурное голосование законопроект о приостановке действия лимита госдолга США. Тем временем большинство членов Палаты представителей Конгресса США выступили за приостановку действия лимита.