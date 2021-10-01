Корреспондент – в Киеве почтили память белоруса, застрелившего сотрудника спецслужб в Минске

Возле белорусского посольства в Киеве прошла акция, посвящённая белорусу, убившему сотрудника спецслужб при штурме квартиры в Минске. Как передаёт «Корреспондент», в ней приняли участие несколько десятков белорусов. Участники мероприятия держали бело-красно-белые флаги и скандировали лозунги против Лукашенко.



Reuters

В Киеве прошла акция, посвящённая памяти 32-летнего белоруса Андрея Зельцера, ликвидированного сотрудниками спецслужб при штурме квартиры в Минске, передаёт «Корреспондент».

Акция состоялась у посольства Белоруссии в Киеве. В ней приняли участие несколько десятков белорусов. Участники мероприятия зажгли лампадки, также они держали фото Зельцера и бело-красно-белые флаги и скандировали лозунги против Лукашенко.

Как напоминает издание, ранее в Белоруссии в ходе спецоперации убили сотрудника КГБ. Силовики также ответным огнём ликвидировали стрелявшего.