 

Испанская ассоциация извинилась за рекламу с оскорблением русских девушек

01.10.2021, 2:04, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРазместившая провокационную социальную рекламу с упоминанием русских девушек испанская ассоциация Nueva Vida извинилась за акцию перед проживающими в Испании россиянами.

«В результате совместных усилий, предпринятых посольством РФ в Испании, представительством Россотрудничества и Союзом организаций российских соотечественников Испании и Андорры, директор некоммерческой организации Nueva Vida Хулио Гарсия Селорио направил в адрес посольства письмо, в котором принес свои извинения, и сообщил о решении убрать ранее размещенные в ряде испанских городов провокационные баннеры с упоминанием имен русских девушек», – написало на своей странице в Facebook посольство РФ в Мадриде.

В дипведомстве подчеркнули, что результат стал возможным благодаря россиянам, проживающим в Испании.

Ранее посольство РФ в Испании потребовало немедленно убрать социальную рекламу одной из НКО, на которой размещена фотография «меню» с ценами на девушек с русскими именами.

На рекламных баннерах организации, которые появились на автобусных остановках в ряде регионов Испании, больше всего в Кантабрии, – фотография «меню», на котором написано: «Меню дня. Особое блюдо: русская девственница + кокаин – 50 евро». В качестве «основного блюда» следует перечисление русских женских имен и указан их возраст – от 17 до 35 лет. В качестве «дополнения» – марихуана без презерватива или кокаин с изнасилованием за 20 евро.

Русский дом в Мадриде пообещал добиться снятия оскорбляющей россиянок рекламы.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в РФ введено наказание для русофобов. Такое решение было спровоцировано ситуацией вокруг белорусского стендап-комика Идрака Мирзализаде, который произнес в своем выступлении оскорбительную «шутку» про русских.



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