Маск, Безос и Брэнсон не ответили на приглашение Роскосмоса на Байконур

Основатель SpaceX Илон Маск, основатель Blue Origin Джефф Безос и основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон не ответили на приглашение посетить запуск «киноракеты» с космодрома Байконур, сообщил Роскосмос.

Роскосмос сообщил, что «не получил ответ от Маска, Безоса и Брэнсона на приглашение посетить запуск корабля «Союз МС-19», который запланирован на 5 октября, передает ТАСС.

Ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19», в котором на МКС отправятся актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, в пятницу утром железнодорожным составом вывезут из монтажно-испытательного корпуса на стартовую площадку Байконура, передает РИА «Новости».

Напомним, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил Маска на чай «Три дружных слона». В основной экипаж корабля «Союз МС-19» также входит космонавт Антон Шкаплеров. Пересильд и Шипенко проведут съемки первого художественного фильма на МКС. Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким, они проведут на МКС 12 суток.