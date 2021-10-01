Сотрудник управления госзащиты МВД задержан в Москве

По делу о злоупотреблении должностными полномочиями задержан сотрудник управления обеспечения госзащиты МВД, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

Меркачева посетила ИВС на Петровке, 38. «В ходе проверки мы обнаружили в изоляторе сотрудника управления обеспечения госзащиты МВД. Его фамилия Иванов, большего узнать не удалось», – сказала она, сообщив, что задержанный попросил у ОНК книги. Члены комиссии «попросили администрацию их передать, ему их должны принести в камеру», рассказала Меркачева.

Управление госзащиты МВД занимается защитой свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного процесса, жизни которых может угрожать опасность, передает ТАСС.

Меркачева рассказала, что в ИВС «нет медика», поэтому «никакого медосмотра при поступлении нет», хотя туда привозят людей «в том числе с тяжелыми болезнями – эпилепсией, бронхиальной астмой, сердечно-сосудистыми». Меркачева также указала, что часть камер находятся в почти аварийном состоянии, в одной прогнил и провалился пол.