Сотрудник управления госзащиты МВД задержан в Москве

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01.10.2021, 2:04, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПо делу о злоупотреблении должностными полномочиями задержан сотрудник управления обеспечения госзащиты МВД, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

Меркачева посетила ИВС на Петровке, 38. «В ходе проверки мы обнаружили в изоляторе сотрудника управления обеспечения госзащиты МВД. Его фамилия Иванов, большего узнать не удалось», – сказала она, сообщив, что задержанный попросил у ОНК книги. Члены комиссии «попросили администрацию их передать, ему их должны принести в камеру», рассказала Меркачева. 

Управление госзащиты МВД занимается защитой свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного процесса, жизни которых может угрожать опасность, передает ТАСС.

Меркачева рассказала, что в ИВС «нет медика», поэтому «никакого медосмотра при поступлении нет», хотя туда привозят людей «в том числе с тяжелыми болезнями – эпилепсией, бронхиальной астмой, сердечно-сосудистыми». Меркачева также указала, что часть камер находятся в почти аварийном состоянии, в одной прогнил и провалился пол.



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