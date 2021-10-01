CNN – трагическое побоище — в эквадорской тюрьме в схватке банд погибло 116 человек

В ходе жестокого столкновения банд в тюрьме неподалёку от эквадорского города Гуаякиль погибло не менее 116 человек, притом что властям пока не удаётся полностью взять ситуацию под контроль, передаёт CNN. Это далеко не первый инцидент подобного рода, поскольку банды борются друг с другом за контроль над маршрутами поставок наркотиков на север.

В ходе жестокого столкновения двух противоборствующих банд в эквадорской тюрьме погибло 116 человек. Стефано Поццебон выходит с нами на прямую связь. Он расскажет нам детали. Стефано, что нам известно на данный момент?

СТЕФАНО ПОЦЦЕБОН, журналист: Джон, нам известно, что в среду президент Эквадора сделал заявление, в котором сообщил новые данные о, как вы уже сказали, 116 заключённых, погибших в ходе столкновений в тюрьме на тихоокеанском побережье неподалёку от крупного эквадорского города и порта Гуаякиль.

В то же время президент Эквадора Гильермо Лассо выступил несколько часов назад, отметив, что на тот момент — это было несколько часов назад — ситуацию в тюрьме ещё не удалось полностью взять под контроль, а количество жертв может увеличиться в ближайшие часы. Он выразил надежду, что ситуацию удастся взять под полный контроль к утру.

Вместе с тем это далеко не первый раз, когда в Эквадоре происходит подобное трагическое побоище. Всего несколько месяцев назад, в феврале, в ходе похожего столкновения погибло 79 заключённых. Местные власти считают, что в их смерти виноваты местные банды, которые борются за контроль над маршрутами поставки наркотиков. По этим самым маршрутам кокаин из Эквадора перевозят в сторону Тихого океана, а затем отправляют на север, в Северную Америку. Джон?

Стефано спасибо. С нами был Стефано Поццебон из Боготы, спасибо.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 30 сентября 2021 года.