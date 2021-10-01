DM – никакого велосипеда в подарок и праздничной индейки — британцев предупредили о «кошмаре» на Рождество

Жителей Соединённого Королевства призвали готовить к перебоям в поставках продуктов питания и других товаров в преддверии Рождества, передаёт Daily Mail. По мнению британских аналитиков и предпринимателей, власти делают недостаточно, чтобы решить проблему нехватки водителей грузовиков и дефицита топлива, и может быть уже слишком поздно, чтобы спасти Рождество.



Reuters

Британцев предупредили о том, что их ждёт «кошмарное» Рождество на фоне дефицита продуктов питания и других товаров в магазинах по всей стране, пишет Daily Mail. По мнению крупнейших британских ретейлеров, из-за нехватки рабочей силы и проблем с логистикой множество семей останутся без индейки, без которой немыслим традиционный британский рождественский стол, а подарки под ёлкой могут не оправдать ожиданий.

Как отмечает издание, министр по делам бизнеса Великобритании Квази Квартенг признал, что перебои с поставками бензина на заправочные станции могут затянуться до конца декабря. Квартенг заявил, что правительство приняло решение прибегнуть к помощи армии, которая будет содействовать поставкам топлива.

«Я ничего не гарантирую, я лишь хочу сказать, что ситуация стабилизируется», — попытался успокоить британцев министр, отвечая на вопрос, сохранится ли напряжённая ситуация в преддверии Рождества.

Тем не менее аналитик компании Shore Capital Клайв Блэк предупредил, что британцы могут воскликнуть: «Что это за чертовщина!» — при взгляде на рождественский стол. По словам Блэка, множеству британцев в этом году придётся заменить индейку на другое мясо или на ореховое жаркое. В дефиците также окажутся пиво и газированные безалкогольные напитки. Аналитик также предрекает перебои с поставками игрушек, велосипедов и электронных товаров, которые так хотят получить в подарок множество детей по всей Великобритании.

Кроме того, сети британских магазинов, в том числе компания по продаже одежды, обуви и товаров для дома Next, предупреждают о росте цен на товары в ближайшие несколько месяцев.

«Рождество 2021 года в целом будет намного дороже из-за расходов, с которыми сталкиваются пищевая промышленность и дистрибуция», — предупредил Блэк.

По мнению специалиста, несмотря на все попытки правительства, спасать праздник уже слишком поздно. При этом аналитик уточнил, что дефицит не имеет «никакого отношения к брекситу» и вызван именно «неправильным управлением экономикой».

Как напоминает Daily Mail, британские власти ввели схему временных виз, по которой 5 тыс. краткосрочных виз будут выданы водителям грузовиков из других стран и 5,5 тыс. — работникам птицеферм. Разрешения на работу будут действовать три месяца. Также правительство решило использовать армейских водителей для доставки топлива на заправки.

Впрочем, представитель Консорциума британских ретейлеров Эндрю Опи полагает, что этого «недостаточно для предотвращения рождественских сбоев» в поставках, так как в Великобритании не хватает около 90 тыс. водителей грузовых автомобилей.

С критикой действий правительства выступил и генеральный директор Scottish Food & Drink Джеймс Уитерс, который несколько недель призывал к выдаче временных виз, чтобы избежать краха цепочек поставок продовольствия.

«Я сильно сомневаюсь, что 10 тысяч трёхмесячных виз помогут. Это может немного облегчить ситуацию с водителями, но не решит проблему постоянной нехватки персонала в сфере производства продуктов питания. На данном этапе мне кажется, что этого слишком мало, и уже слишком поздно, чтобы реально повлиять на торговлю в преддверии Рождества», — приводит Daily Mail слова Уитерса.