 

Для пациентов с COVID в Петербурге дополнительно развернули почти тысячу коек

01.10.2021, 1:10, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ Госпитале для ветеранов войн развернули почти тысячу коек для пациентов с коронавирусом, сообщил комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Сообщается, что с пятницы корпус госпиталя «начинает прием больных с коронавирусной инфекцией», для этого «перепрофилированы 989 коек». При этом «стационар-трансформер госпиталя продолжит работу с больными COVID-19 в плановом режиме», передает ТАСС.

По данным городских властей, на 30 сентября в Петербурге развернуто 5863 коек для больных с COVID-19 и пневмониями в 13 городских и трех федеральных стационарах, из них свободны 16,52%, передает РИА «Новости».

Напомним, вице-премьер РФ Татьяна Голикова завила о наступлении сложного периода в стране в связи с подъемом заболеваемости COVID-19 и призвала соблюдать ограничительные меры. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сезонный подъем заболеваемости ОРВИ начался с сентября, в последние три недели наблюдается и подъем заболеваемости коронавирусом.



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