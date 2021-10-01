Осенний призыв в армию стартовал в России

С 1 октября начинается осенняя призывная кампания на военную службу, сообщило Минобороны России.

Ведомство уточнило, что «для прохождения военной службы осенью этого года планируется направить более 127 тысяч человек». Будут приняты меры, чтобы не допустить распространения коронавируса. Сообщается, что военкоматы обеспечены масками, тест-системами, бесконтактными термометрами и антисептиками. Кроме того, транспорт для призывников будет проходить специальную дезинфекционную обработку, передает РИА «Новости».

Минобороны сообщило, что «при прибытии в воинскую часть с военнослужащими проведут карантинные мероприятия в течение 14 суток», передает ТАСС.

Также указывается, что никаких задержек и изменений не предвидится при увольнении военнослужащих призыва 2020 года. Год назад было призвано 128 тыс. человек. Увольнение большинства из них также начнется с пятницы. При этом продолжают нести службу свыше 134 тыс. человек, которых призвали весной.

30 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, который начался 1 апреля. В Общественной палате объясняли, что призыв не помешает карантинным мерам, наоборот, благодаря ему молодых людей проверят на коронавирусную инфекцию. В мае министр обороны Сергей Шойгу отчитался о ходе весеннего призыва в условиях коронавируса.