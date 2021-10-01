 

США собрались поставить Украине шесть патрульных катеров

01.10.2021, 1:10, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСША и Украина заключили контракт на шесть американских патрульных катеров на сумму 84,25 млн долларов, сообщил Пентагон.

Договоренности касаются проектирования, строительства и оснащения катеров Mark VI. Планируется, что сборка завершится в 2025 году. Речь идет о «шести патрульных катерах и, возможно, двух дополнительных», передает РИА «Новости».

В июне сообщалось, что Соединенные Штаты намерены поставить Украине до 16 патрульных катеров Mark VI, другое вооружение и военную технику на общую сумму около 600 млн долларов. Mark VI нередко описываются как «новейшие», но ВМС США списывают их – частично из-за ненужности, частично из-за дороговизны эксплуатации.



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