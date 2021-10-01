 

Sky News – «на седьмом небе» — суд в США отстранил отца от опеки над Бритни Спирс

01.10.2021, 0:48, Новости дня
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Отца Бритни Спирс Джейми Спирса отстранили от опеки над дочерью, на чём известная американская певица настаивала ещё с начала лета, передаёт Sky News. Контроль за финансами исполнительницы временно передадут профессиональному аудитору, а уже в ноябре опека может быть снята окончательно.


Reuters

Суд в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, отстранил отца Бритни Спирс от опекунства над американской певицей, после того как Джейми Спирс на протяжении 13 лет контролировал личные и финансовые дела дочери, пишет Sky News. 

В суде сочли, что в «наилучших интересах» Спирс отстранить её отца от опекунства, указав на «несостоятельность» сложившейся ситуации. Принятое судом решение пока носит временный характер. Контроль за финансами Спирс будет временно передан профессиональному аудитору. Окончательно решение об отмене опеки над певицей может быть принято на слушаниях 12 ноября.

Как отмечается на сайте телеканала, Бритни Спирс на заседании в среду не присутствовала. Её интересы в суде представлял адвокат Мэттью Розенгарт, который настаивает на расследовании деятельности Джейми Спирса в роли опекуна.

Спирс была признана частично недееспособной в 2008 году после нервного срыва. С тех пор финансы и имущество певицы, которое оценивается в $60 млн, контролировали её отец и назначенный судом адвокат. В 2019 году из-за проблем её отца со здоровьем одним из опекунов Спирс стала менеджер Джоди Монтгомери. 

По словам Спирс, её лечили против воли и заставляли работать, в том числе выступать на сцене. Кроме того, ей запрещали вновь выйти замуж и завести детей. В начале сентября стало известно, что Джейми Спирс согласился отказаться от опекунства, однако он до сих пор подчёркивает, что всегда действовал исключительно в интересах своей дочери.

Как отмечает Sky News, это стало «огромной победой» для певицы, которая настаивала на отстранении отца от опекунства над ней с начала лета.

За несколько часов до начала судебного заседания улицу неподалёку от здания суда перекрыли для транспорта — туда стянулись десятки сторонников исполнительницы. Известие о решении суда толпа встретила радостными криками.

Сама певица пока никак не прокомментировала свою победу, однако вскоре после завершения заседания на своей страничке в Instagram Спирс отметила, что находится «на седьмом небе». Так исполнительница подписала кадры, на которых летит на небольшом винтовом самолёте.



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