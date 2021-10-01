Вести – строительству мемориала в Бабьем Яре мешает борьба за власть в украинской столице

За 80 лет в Киеве так и не смогли создать мемориальный комплекс в Бабьем Яре, в котором нацисты убили более 200 тыс. человек. «Вести» разобрались, почему на месте трагедии до сих пор нет цельного мемориального комплекса и как с этим связана борьба за власть в украинской столице.



Reuters

В Киеве за 80 лет так и не смогли создать мемориальный комплекс в Бабьем Яре. Вокруг места, в котором нацисты убили более 200 тыс. человек, уже несколько лет продолжается политическая борьба. Изначально построить мемориал мешали реалии Советского Союза, затем нехватка средств, а теперь — политическое противостояние. «Вести» разобрались, почему на месте трагедии до сих пор нет цельного мемориального комплекса и как с этим связана борьба за власть в столице.

Как пишет украинское издание, долгое время украинские власти не могли найти финансирование на масштабный проект по увековечиванию памяти трагедии в Бабьем Яре. До 1991 года представить масштабный комплекс в советских реалиях было сложно, учитывая официальную борьбу властей с так называемым мировым сионизмом. После 1991 года на месте трагедии удалось установить несколько памятников, отреставрировать парк, но мемориальный комплекс так и не построили. Деньги нашлись лишь в 2017 году. Тогда президент Пётр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко поддержали создание мемориала за деньги бизнесменов, в том числе связанных с Россией

Среди меценатов Мемориального центра холокоста «Бабий Яр» — главы Альфа-банка Михаил Фридман и Герман Хан, газовый магнат Павел Фукс, против которого СНБО Украины в 2021 году ввёл санкции. В наблюдательный совет фонда вошли даже Виталий Кличко и Святослав Вакарчук.

В сентябре 2019 года стало известно, что строить мемориальный комплекс будет австрийское архитектурное бюро Querkraft Architekten. Стоимость проекта — $100 млн. Открытие мемориала запланировано на 2023 год. Проект предусматривает не только сооружения, но и интерактивные элементы. Посетители мемориала смогут услышать и увидеть детали той трагедии. На данный момент мемориальному центру удалось открыть два объекта — синагогу и «зеркальное поле». Также на территории национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр» установлены колонки, из которых звучат рассказы очевидцев трагедии, а также зачитываются имена жертв.

Художественным руководителем комплекса стал российский режиссёр Илья Хржановский. Именно его персона была одной из самых обсуждаемых в среде противников комплекса. Хржановского обвиняли в том числе в сотрудничестве с российскими националистами, которых он снимал в своих фильмах. В РФ эти националисты получили тюремные сроки за убийства.

Это стало одной из причин, почему создание комплекса на деньги спонсоров пока невозможно. Кроме этого, противников строительства возмущает российское происхождение меценатов. По их мнению, они выполняют задание Владимира Путина, который пытается навязать мировому сообществу стереотип о том, что украинцы виновны в холокосте.

Для законных работ нужно получить решение Киевсовета о выделении земли для мемориального центра. Пока что этот вопрос блокируется большинством депутатов, хотя голосовать за него хотели в начале 2021 года.

В первую очередь против мемориала выступает группа депутатов из фракции «Голос». Против выступают также «Европейская солидарность» и «Единство». Кроме этого, противники создания мемориала выходят на акции на Крещатик вместе со своими единомышленниками. Под таким давлением депутаты пока не рискуют голосовать.

По словам источника «Вестей», имеет место также торг за голоса, необходимые для выделения земли под мемориальный центр. Чувствуя возможность заработать, депутаты слишком высоко оценивают голосование за такой знаковый проект для Виталия Кличко.

По информации издания, голосовать за выделение земли в ближайшее время не собираются. Нет даже информации о том, вынесут ли проект на голосование до конца 2021 года.

Ещё один нюанс — альтернативный проект мемориального комплекса. На базе Института истории Украины создали проект национального Мемориального центра «Бабий Яр». Руководитель Института национальной памяти Антон Дробович заявил, что государство сегодня не имеет никаких оснований для того, чтобы каким-то образом публично участвовать в мероприятиях инициативы мемориального центра. Министр культуры Александр Ткаченко в 2020 году обещал, что мемориал построят на базе этого проекта.

Мемориальный центр имеет серьёзную поддержку со стороны действующей власти. В 80-ю годовщину трагедии, например, в украинских школах провели урок памяти при поддержке мемориального центра.

В 2020 году Владимир Зеленский публично поддержал мемориал «Бабий яр». В феврале 2021-го директором заповедника стала Роза Тапанова, которая ранее работала в юридической фирме главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

В июне 2021 года премьер Денис Шмыгаль поручил Фонду госимущества сдать в аренду мемориальному центру здание бывшей конторы Лукьяновского еврейского кладбища. На этом месте собирались реализовать альтернативный проект.

Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский подтвердил изданию, что Владимир Зеленский до сих пор поддерживает мемориальный центр, а не альтернативный проект украинских учёных.

«Землю не удаётся получить из-за политических игр. Это элемент давления на Кличко и Зеленского. Больше всех протестуют в партии Петра Порошенко. К тому же главные официальные мероприятия с участием президентов Украины, Израиля и Германии пройдут при поддержке мемориального центра», — говорит Долинский.

Как заключает издание, до открытия комплекса осталось всего два года. Из-за того, что украинские власти так и не смогли за бюджетные деньги построить нечто достойное, им приходится снова становиться в «шпагат»: с одной стороны — деньги иностранных спонсоров, а с другой — часть недовольных граждан и политиков.