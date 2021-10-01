Мнение: Они сожалеют

На заметку комментаторам глумившимся над погибшим в Минске сотрудником КГБ Белоруссии.

И так далее. Без анонимности они уже не столь остроумны.

Не будет никаких проблем с установлением личностей всех, кто ловил хайп на смерти убитого сотрудника КГБ. (с) КГБ Белоруссии

PS. Кстати, убитый утырок был гражданином США.

PS2 МВД Белоруссии уже объявило, что порядок задержания бчб-утырков изменится.

«Ответ правоохранителей будет в этой ситуации адекватный, законный и абсолютно последовательный, как положено работать спецназу, мы так работать и будем. Есть террорист, есть адрес, где он находится. Подъехали, предупредили, не открыли двери — двери взрываются. Будет взорвана дверь, будут применены светозвуковые гранаты, сотрудники запустят туда собаку, зайдем туда со щитом, и если в этой ситуации мы не увидим поднятых рук, — враг будет уничтожен».

https://baranovichi24.by/society/karpenkov-ob-otvete-na-ubijjstvo-sotrudnika-kgb-budet-vzorvana-dver-budut-primeneny-svetozvukovye-granaty-sotrudniki-zapustyat-tuda-sobaku.html – цинк

Ожидаемый шаг. Миндальничать с этой публикой теперь не будут. Батька долгое время смотрел на все это сквозь пальцы, теперь предстоит все это прибирать.

PS3. Прощание с погибшим сотрудником КГБ пройдет в пятницу с 10 до 12 часов в клубе имени Дзержинского. Похороны пройдут Восточном кладбище Минска.

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